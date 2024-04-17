海鯤潛艦泊港測試中 國防部：盼114年交艦海軍

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（中央社記者游凱翔台北17日電）前海軍研究發展中心主任、現任國防部參事邵維揚中將今天表示，國造潛艦原型艦海鯤軍艦泊港測試（HAT）仍進行中，結束時間無法報告，須逐項測試完成才能往下一階段進行，期盼明年能夠交艦海軍。

國造潛艦原型艦海鯤軍艦（Narwhal，舷號711）2月27日已從海昌工廠移至台船小塢進行泊港測試（HAT）最後測試項目，台船董事長鄭文隆3月接受電台專訪提到，雖以安全為重，但以專案角度來說仍有時程表，HAT預計執行到4月底。

邱國正今天赴立法院外交及國防委員會機密報告「潛艦國造建案沿革及目前進度」，並備質詢。國民黨立委賴士葆質詢，海鯤艦何時能夠交艦，以及是否具備攻擊能力。

邵維揚表示，一定具備攻擊能力，否則無法通過HAT、海上測試（SAT），希望明年能夠交艦海軍，但HAT目前仍在執行中，結束時間無法報告，必須逐項測試完成才能往下一階段前進。

賴士葆再詢問，如果台灣屆時擁有8艘潛艦國造（7艘規劃中量產艦、1艘原型艦海鯤艦），是否代表潛艦數量已足夠，還是需要更多。

邵維揚答詢，要視整體戰力評斷，屆時8艘國造潛艦全數完成後，現有2艘劍龍級潛艦可能服役時間已超過40年屆退，因此必須待國造潛艦逐艘建造完成後，才能滿足海軍需求。

國防部長邱國正補充，國防戰力愈整備愈強，但裝備會老舊，後續也要建案補上；不過，數量如果超過操作能量範圍也沒有意義，還是要有基本額度。（編輯：郭無患）1130417