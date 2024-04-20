中共海軍成立75年 今年不舉辦海上閱兵活動

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（中央社記者呂佳蓉青島20日電）中共海軍今年將成立75年，根據官方安排的活動，在青島將安排6艘艦艇向公眾開放；但是，今年沒有安排海上閱兵活動。

中共海軍今天舉行「中國人民解放軍海軍成立75週年系列宣傳教育活動暨第19屆西太平洋海軍論壇年會」記者會。

中國海軍政治工作部宣傳局局長冷國偉在會上表示，官方安排的活動包含舉辦在青海博物館組織致敬人民海軍的相關儀式、海軍部隊軍營開放活動，海軍軍樂隊表演、美術作品展、學習教育活動等。

因此，根據今天記者會的介紹，今年共軍海軍的75週年活動未有海上閱兵。

根據冷國偉的介紹，20日至24日，在青島、大連、煙台、上海、廈門、廣州、湛江、海口、三亞等地海軍部隊組織軍營開放活動，其中在青島港3號碼頭、青島奧帆中心碼頭安排6艘艦艇向社會公眾開放。

根據活動安排，在青島將安排052D型驅逐艦（貴陽艦、開封艦）、051C型驅逐艦（石家莊艦）、054A型護衛艦（邯鄲艦）、903型綜合補給艦（可可西里湖艦）、926型援潛救生船（洪澤湖船）等不同類型艦艇，位於青島港3號碼頭和奧帆中心碼頭集中展示。

海軍參謀部辦公室副主任曲濤則介紹第19屆西太平洋海軍論壇年會的情況。他說，這次論壇年會將於21日至24日在青島召開，主題為「命運與共的海洋」，共有29個國家高級代表團、180餘名外方代表參加，其中20個國家是海軍（海上防務部門）主要領導人參加。

曲濤指出，年會將討論表決論壇「章程」、「海上意外相遇規則」、「災害響應指南」、「無人系統」等議題。另外，將舉行高層研討會，邀請多國海軍（海上防務部門）領導人針對「全球安全倡議與海洋和平安寧」、「海上安全合作與國際法為基礎的海洋秩序」、「共商共建共享與全球海洋治理」3個分議題討論。

2019年共軍海軍成立70週年，官方舉辦了海上閱兵，中共中央總書記習近平出席了海上閱兵活動。

2014年共軍海軍成立65週年舉行多國聯演，本在結束後會舉行閱兵，但是適逢馬航事件，當時時任的海軍新聞發言人梁陽指出，由於馬航客機失聯原因不明，多方長時間搜尋未果，給所有乘客家庭造成極大傷害，在此特殊情況下，中方決定在中國海軍成立日之際不舉行多國海上閱兵活動。（編輯：吳柏緯）1130420

中共海軍新聞發言人冷國偉今天介紹海軍成立75週年系列宣傳教育活動與第19屆西太平洋海軍論壇年會有關安排。這也是冷國偉新任海軍新聞發言人、海軍政治工作部宣傳局局長後的首次公開亮相。中央社記者呂佳蓉青島攝 113年4月20日