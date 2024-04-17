西太平洋海軍論壇年會 4/21在中國青島登場

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（中央社記者呂佳蓉北京17日電）中國國防部今天宣布，4月21日至24日，中國海軍將在山東省青島市承辦西太平洋海軍論壇（Western Pacific Naval Symposium）第19屆年會，美國、俄羅斯、日本等29個國家的海軍將派代表團參會。

據中國國防部17日發布，論壇期間，中國海軍將舉行「命運與共的海洋」高層研討會，設「全球安全倡議與海洋和平安寧」、「海上安全合作與國際法為基礎的海洋秩序」、「共商共建共享與全球海洋治理」3個分議題，邀請部分外國海軍領導人圍繞議題討論發言；中國海軍領導還將與有關國家代表團舉行雙邊會見。

中國國防部稱，舉辦此次論壇年會，是中國海軍踐行構建海洋命運共同體理念的實際行動，旨在與論壇各國加強交流、增進互信、深化合作，為共同應對海上安全威脅和挑戰、共同守護地區和平穩定作出新的更大貢獻。

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中國國防部並稱，今年也是中共海軍成立75週年，23日前後，海軍將在北京、青島、寧波、湛江等駐地城市和部隊營區組織升「國旗」儀式、致敬人民海軍英雄儀式、軍營和艦艇開放、城市戶外主題燈光展示等系列活動。

據發布，包括澳洲、柬埔寨、智利、法國、印度、印尼、日本、韓國、俄羅斯、美國、巴基斯坦、英國等29個國家的海軍（海上防務部門）將派代表團參加西太平洋海軍論壇第19屆年會。（編輯：楊昇儒）1130417