美菲肩並肩軍演在即 中國軍事專家：反對威懾第三方

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（中央社記者呂佳蓉青島20日電）正當中共海軍成立75週年之際，史上最大規模的美菲「肩並肩」大型軍演將在22日舉行。中國軍事問題專家曹衛東今天向媒體表示，反對菲律賓引進外國的軍事力量威懾第三方，並說這已非單單保護菲律賓。

曹衛東今天出席「中國人民解放軍海軍成立75週年系列宣傳教育活動暨第19屆西太平洋海軍論壇年會」記者會。他在會前與會後接受了媒體訪問。

曹衛東指出，美菲兩國的軍事關係是兩國的事情，但中方反對的是軍事關係針對第三方。中國與菲律賓是南海周邊國家，存在島嶼主權與海上畫線爭端的問題。

他指出，中方以談判方式解決問題，因而有「南海各方行為準則」，以此不要再增加矛盾，解決問題。但是美國是域外國家，挑撥中國與菲律賓的關係，中方是堅決反對的。

曹衛東進一步指出，美國在菲律賓有5個基地，現在又有4個，其中3個在呂宋島，「靠近我們的台灣地區」。並且又部署「堤豐武器系統」（Typhon Weapons System ），可搭載「戰斧」（Tomahawk）巡戈飛彈，加上「標準六型」（SM-6）飛彈，這令台灣在「戰斧」巡戈飛彈的覆蓋之下。

他說，中方因而要考慮，「這對台灣島構成威脅」，還對廣東等沿海構成威脅，離大陸的東南沿海城市也很近。如果將這種軍事基地部署在菲律賓，無論是對台灣還是中國大陸，「都是安全上的威脅」。

曹衛東說，中方堅決反對這樣的演習，因為威脅其他國家。除此之外，美菲演習擴大，向外海推進，並且是在美國與俄羅斯撕毀「中導條約」後，第一次在境外部署陸基中程彈道飛彈，射程在500公里至5500公里，「部署在我們家門口」，對大陸的意圖是非常明顯。

至於19日共軍成立信息支援部隊，曹衛東僅指出，這與編制體制有關，這種改變還是對未來訊息條件下的軍事任務有關。

至於美方一方面將參加第19屆西太平洋海軍論壇年會，又與菲律賓舉行軍演，中國海軍軍事學術研究所研究員張軍社指出，美國在支持菲律賓，並且在南海問題上滋事挑釁，這不利於地區和平穩定。希望美方與菲律賓停止搞陣營對抗。（編輯：曹宇帆）1130420