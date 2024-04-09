4國南海軍演 中國專家：為美日菲領袖峰會造勢

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（中央社記者李雅雯台北9日電）美國、澳洲、日本、菲律賓日前舉行聯合海上演習。中國學者認為，這是4國聯手攪動南海區域局勢戰略動作，也為即將到來美日菲3國領袖峰會造勢、預熱。

環球網今天報導引述專家剖析直指，美澳日菲7日首次舉行聯合海上演習，對外展現強化南海地區軍事合作意圖，也為即將到來美日菲3國領袖峰會造勢、預熱。美國拜登（Joe Biden）政府持續透過「小多邊」合作制衡中國，美日菲3國領袖峰會又是一例。

軍事專家張軍社表示，無論菲律賓和哪個國家舉行雙邊或多邊聯合軍演，政治意義都大於軍事意義，「對於菲律賓海軍的實力，美日澳軍方也是心知肚明，他們對與菲律賓進行聯合作戰的成效是不抱任何期待的」。

一名匿名專家於報導中表示，這次聯合演習目的普通，不過其與過往菲律賓海軍單獨或與美日澳等國舉行雙邊演習不同。美澳日菲首次舉行聯合海上演習，對外發出了強烈訊號，美澳日菲4國各自防務長官分別就此演習對外發布聲明，也顯示4國對這次演習的重視。

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另有分析指出，美澳日菲各有盤算。未具名專家分析，菲律賓與美國和其盟友合作緊密，對於菲律賓來說，其有借助美國拉抬自身力量企圖；對於美國來說，將菲律賓納入戰略軌道，可以透過南海問題「給中國找麻煩」，還能在台海問題上預做準備，美國軍事資源離台灣愈近，愈能盡快地有所反應。

美澳日菲國防部日前發布聯合聲明表示，7日舉行聯合海上行動（MCA），展現4國在海上及海、空軍間的專業互動，強化4國軍隊在國防理論、戰術、技術和流程方面的聯合行動力。中國解放軍也於7日執行「南部戰區位南海海域組織聯合海空戰巡」，抗衡意味濃厚。（編輯：吳柏緯）1130409