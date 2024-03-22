海軍敦睦艦隊3軍艦抵台中港 3/22、23日開放參觀

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（中央社記者趙麗妍台中22日電）海軍敦睦艦隊磐石、迪化及成功軍艦今天靠泊台中港18、19號碼頭，今明2天開放登艦參觀。海軍官校學生鼓號樂隊、海軍陸戰隊儀隊及莒拳隊戰技操演也帶來精彩表演。

海軍民國113年敦睦遠航訓練支隊3月9日起展開國內環島航訓任務，巡迴國內7大港口，第6站來到台中港，許多軍事迷及民眾迫不及待一睹海軍高階軍備及壯盛軍容。台中市民政局也致贈加菜金給支隊官兵，慰勞海軍弟兄戍守海疆的辛苦。

海軍司令部副參謀長樊傳聲指出，敦睦活動是海軍軍官養成教育畢業前的活動，藉由國內外航訓，拓展海軍官校學生宏觀視野，並學習領導統御及遠洋航訓知能，提升艦隊整體遠洋作戰能力，達到全民國防、捍衛海疆與守護家園的使命。

他說，民眾透過2天的艦艇開放，可看到海軍最新、最有戰力的艦隊。此外，海軍是國際化軍種，有較多參與國際交流活動、跟隨敦睦遠航訓練支隊敦訪各友邦國家的機會，也歡迎有志青年加入海軍，守衛海疆、保護國家。

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海軍113年敦睦遠航訓練支隊國內航訓台中港開放參觀時間為22、23日上午9時至下午3時，3月22日上午10時及23日下午2時，安排海軍官校鼓號樂隊、海軍樂儀隊及莒拳隊等演出。參觀者需攜帶中華民國國民身分證或具照片的合法證件；未取得本國籍的外籍配偶，須由本國籍配偶陪同入營；外籍看護工陪同受看護對象入營時，須出示居留證等合法證件，並配合開放時程及現場引導提早入場；至於外籍人士未經事先申請不得入營。

磐石艦文宣館更規劃「寶島風情」、「台灣精品」及「國防館」等10個展區，還有擴增實境的AR體驗專區，讓國人瞭解台灣之美並提升對我國防信心。另提醒參觀民眾記得攜帶中華民國國民身分證或具照片的合法證件，配合開放時程及現場引導提早入場。（編輯：黃世雅）1130322