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日本極東正露丸成分不足造假數據30年 藥廠遭勒令停業

2024/4/27 11:40（4/27 12:16 更新）
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日本製藥公司「極東」因生產成分不足的胃腸藥「正露丸」後造假數據出貨，26日遭富山縣政府基於醫藥品醫療機器法勒令停業。（圖取自極東網頁kyokuto21.com）
日本製藥公司「極東」因生產成分不足的胃腸藥「正露丸」後造假數據出貨，26日遭富山縣政府基於醫藥品醫療機器法勒令停業。（圖取自極東網頁kyokuto21.com）
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（中央社東京27日綜合外電報導）日本製藥公司「極東」因生產成分不足的胃腸藥「正露丸」後造假數據出貨，昨天遭富山縣政府基於醫藥品醫療機器法勒令停業。已知極東竄改藥品試驗結果長達逾30年之久。

日本讀賣新聞報導，截至目前為止尚未接獲富山縣內有民眾健康受損通報。富山縣政府昨天祭出的停業命令將從4月30日起生效，停止極東（キョクトウ）製造醫藥品23天，及停止販售22天。

名為「正露丸」的藥品，在日本有數間製藥公司各自生產製造。

富山縣政府表示，根據日本國家標準，極東在製造的「正露丸」所需必要成分不足情況下，卻提出造假的藥品試驗結果後出貨。

富山縣政府是在2022年夏天進行突擊檢查時，發現極東在生產方面有不完備之處，極東當時進行了516萬份藥品的自主回收作業。極東表示，至少從30年前就持續竄改藥品試驗結果。

極東昨天透過聲明表示，過去一直以來都欠缺遵守法令的意識，由衷對相關人士表示歉意。

北日本放送（KNB）報導，極東昨天受訪時除表達歉意外，也表示未來將徹底查明原因，研議防止類似情況再度發生的對策。

富山縣內製藥公司近年接連發生製造過程有所不當的情況，這次的極東遭縣府祭出行政處分，是近5年來的第7例。

北國新聞報導，極東生產的「正露丸」等4項胃腸藥，還被發現採購原料時未進行品質試驗，而是直接使用原料製造商試驗數據的違反法令行為。（譯者：黃名璽）1130427

#極東正露丸
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