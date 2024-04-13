PLG國王終止4連敗 林書豪首度在彰化出賽喊榮幸

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（中央社記者黃巧雯台北13日電）台灣職籃PLG新北國王球星林書豪在解除禁賽令後，今天歸隊首戰拿下13分，率隊以116比94擊敗福爾摩沙夢想家，擺脫近期4連敗，而生涯首度在父親家鄉彰化出賽，也讓他直呼很榮幸。

台灣職籃P. LEAGUE+新北國王近期紛擾不斷，本季受足底筋膜炎所擾的林書豪，因誤用靜脈雷射治療被禁賽5場，而戴維斯（Quincy Davis）也因被控傷害前妻，被判一審有罪，遭聯盟禁賽至本季結束（含季後賽）。

賽前陷入4連敗的國王跌出前段班、暫居第4，林書豪今天作客彰化體育館出戰夢想家一役重返賽場，先從替補出發，這也是他生涯首度在父親的家鄉彰化出賽。

國王隊首節一路壓制夢想家，取得30比12領先，次節開局延續攻勢，王柏智、李愷諺、奧帝（Austin Daye）接力飆進3顆三分球，加上林書豪轉身跳投得分、拉出11比0攻勢。

國王隊上半場最多領先29分，夢想家靠著林俊吉與洋將吉爾貝克（Brandon Gilbeck）聯手，半場結束追成43比63。

國王第3節攻勢多點開花、再轟下32分，帶著25分領先進入決勝節，決勝節還剩10分鐘，在勝負大致底定情況下，林書豪也退場休息，國王最終以22分差距贏得勝利。

距離林書豪前一次在PLG出賽已是2月28日，而他今年1、2月在PLG合計也僅打2場，他賽後接受轉播單位訪問時表示坦言，「很喘、感覺體能還沒到，就一步步來。」

首度在彰化出賽對於林書豪而言，讓他感到很榮幸，他表示，難得有機會來到父親的家鄉打球，「這也就是為什麼我覺得來PLG，一直說想打有意義的籃球，能夠這樣子，我覺得將會是非常好的回憶。」

國王隊此役包括林家兄弟在內，共有8人得分雙位數，林書豪出賽不到11分鐘，貢獻13分、3籃板、4助攻，而林書緯斬獲22分、6助攻。而夢想家林俊吉表現全面，攻下22分、7籃板、7助攻，吉爾貝克得分21分次之。（編輯：陳政偉）1130413