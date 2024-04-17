悍創遭控涉掏空攻城獅 球團反告股東散布不實消息

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（中央社記者黃巧雯台北17日電）媒體報導，台灣職籃PLG新竹攻城獅疑遭悍創運動行銷公司掏空上億元，8名股東聯合提告悍創董事長戴汭耘背信。攻城獅球團今天說，下午將針對散布不實消息的股東及攻城獅前財務長張琨琳提告。

鏡週刊報導，悍創運動行銷公司擁有台灣職籃P. LEAGUE+新竹御頂攻城獅球隊股權與主導營運，但悍創董事長戴汭耘涉嫌背信以及侵占攻城獅新台幣上億元資金，已有8名股東聯合向新竹地檢署提告。

身為悍創大股東、同時為攻城獅董事長的陳美玲於13日透過社群平台發布聲明力挺悍創。陳美玲表示，悍創對於攻城獅只有付出、沒有圖利，「這些在財報和會計師簽證上都清楚透明。」

攻城獅球團今天發布聲明，並附上民國109年至111年會計師查核報告，以及董事會、股東常會、股東臨時會會議事錄。

球團指出，公司自設立時起，歷年財務報表均經4大會計師事務所查核後正式簽證，並嚴格遵守會計師一切查核作業需求，其正確性與信賴度無庸置疑，絕非少數幾名持股不足卻欲爭奪經營權的小股東，單憑全無實證捕風捉影，而投書媒體的不實言論得以質疑。

陳美玲先前聲明就曾提及，自去年少數股東開始謠傳公司遭掏空時，經營團隊已數次進行內部調查，並數次於董事會、股東會中向董事、股東們逐一說明、梳理公司財務業務情況，並獲絕大多數董事與股東支持與肯定。

球團指出，提出質疑的少數股東，或以不出席，或以拒絕溝通的態度，對正式會議決議內容視而不見，甚至以投書媒體的手段，企圖影響公司正常運作，更惡意中傷公司商譽，對於此等劣行，公司絕無姑息餘地。

針對媒體不實報導，攻城獅球團指出，今天下午將針對惡意散布不實消息的股東等相關人士，以及前財務長張琨琳提告，以正視聽，極力捍衛各贊助夥伴及球迷賦予公司信賴。

陳美玲強調，攻城獅與悍創間的交易，一切都是合法合規，而目前正是攻城獅能否打進季後賽的關鍵時刻，為了讓球隊無後顧之憂，攻城獅已完成增資5000萬元。（編輯：張雅淨）1130417