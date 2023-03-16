替悍創代申請補助收1成服務費？棒協澄清無此事

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

黃國書指出，悍創曾找中華棒協向體育署代申請經費，對價10%服務費。棒協16日澄清，僅收取賽事所必要賽務費用。圖為12日經典賽賽後總教練林岳平（左）率球員向觀眾鞠躬致意。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯、楊啟芳台北16日電）無黨籍立委黃國書指出，悍創曾找中華棒協出面向體育署代申請經費，對價10%服務費。棒協今天澄清，僅收取賽事所必要賽務費用，非外傳向悍創收取政府補助費用10%。

立法院教育及文化委員會今天邀請教育部就「強化112年全國中等學校運動會競賽事宜之督導查核機制」進行專題報告。

2023年世界棒球經典賽台灣隊這次在預賽A組雖取得2勝2敗，不過最後仍無緣晉級，尤其最後一場敗給古巴，賽程爭議引起討論，11日台灣隊與荷蘭隊交手的賽事在深夜結束，12日又要比午場對古巴的比賽，讓球員相當疲憊，台灣隊儘管身為地主國，卻歷經「地獄賽程」。

承辦單位悍創運動行銷則被罵翻，包括國民黨立委洪孟楷、無黨籍立委黃國書在內，今天質詢時都對賽程安排提出質疑。

教育部次長林騰蛟表示，悍創當初申辦時，賽程大概都已經底定，雖然後續有去協調，但後來仍尊重大會相關規定。不過他強調，未來會要求申辦單位盡量協調，爭取台灣隊最大權益。

黃國書質詢時指出，當初經典賽預估收入已大於支出，但悍創仍向體育署申請補助新台幣2500萬元，被體育署否決，且3月賽事直到2月中才向體育署申請補助，不符合3個月前提出申請的規定。

黃國書表示，由於體育署補助單位不含民間公司，因此悍創曾找中華民國棒球協會出面代為申請經費，對價是10%服務費，但體育署認為，後續恐權責不清，基於上述理由，他也認同體育署後來決定不予補助。

不過，棒協對此發布聲明澄清，這次經典賽僅負責賽務執行，並向悍創公司收取正式賽、熱身賽共20場以及球隊官辦熱身時，所必要整體賽務費用的10%，作為相關行政執行費用，並非外傳向悍創收取政府補助費用10%。（編輯：張雅淨）1120316