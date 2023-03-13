經典賽台灣隊經歷地獄賽程 教育部：確實可檢討

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（中央社記者陳至中台北13日電）2023年世界棒球經典賽A組預賽，台灣無緣晉級。國民黨籍立委洪孟楷今天說，台灣身為主辦國卻經歷「地獄賽程」，最後兩場相隔不到12小時。教育部次長林騰蛟表示，確實可檢討。

教育部到立法院教育及文化委員會做專案報告，中國國民黨籍立法委員洪孟楷質詢時提到，同樣是預賽主辦國，日本、美國都爭取到4場賽事在晚上打，只有台灣要面對不合理的賽程規劃，11日晚上打完荷蘭，12日中午又要出戰古巴，相隔不到12小時，堪稱地獄賽程。

洪孟楷詢問體育署是否有補助經典賽。林騰蛟表示，有補助台灣隊組訓，但對中華民國棒球協會和經典賽預賽承辦單位悍創，則只提供行政協助。

林騰蛟解釋，體育署的補助經費是給縣市、學校、單項協會，這屆經典賽，中華棒協沒有實際的支出和收入；悍創則是私人公司，雖有提出補助申請，但遭體育署否決。

洪孟楷表示，下一屆經典賽，台灣要從資格賽打起，希望能繼續爭取在台灣比賽。他也呼籲教育部要幫忙協調，不要好不容易爭取到主辦，賽程規劃卻還是對地主隊不友善。

對此，林騰蛟說：「確實可以做檢討，台灣作為主辦國，賽程安排上應更發揮主場優勢。」他承諾在一個月內提報告給立法院，並會積極爭取下一屆經典賽的主辦權。（編輯：管中維）1120313