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日本球迷傳遞大谷翔平全壘打球 登大聯盟官網[影]

2023/3/13 07:26（3/13 07:46 更新）
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經典賽日本隊大谷翔平（中）12日首局擊出3分砲，率隊終場以7比1擊敗澳洲。（共同社）
經典賽日本隊大谷翔平（中）12日首局擊出3分砲，率隊終場以7比1擊敗澳洲。（共同社）
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（中央社記者林宏翰洛杉磯12日專電）文化差異在世界棒球經典賽（WBC）變成熱門話題。大聯盟官網報導，日本球迷接到大谷翔平全壘打球後，禮貌地一個接一個傳遞拍照，這舉動在美國很難見到。

球星大谷翔平在東京時間12日敲出個人在經典賽的第一支全壘打，助日本7比1擊敗澳洲，在預賽B組4勝晉級8強。

MLB官網記者克雷爾（Michael Clair）注意到，美國球迷為了搶球，常出現各種誇張畫面，從座位摔下來、跳到河裡都不是新鮮事，但日本球迷的行為跟上述都不一樣，他們超級有禮貌而且懂分享。

大聯盟官網報導，讀賣巨人隊球迷明津優麻（Yuma Akatsu，音譯）幸運搶到到這顆珍貴的全壘打球之後，這顆球在右外野球迷之間傳遞了起來。球迷拿著手機拍照紀念，之後傳給下一個人，最後傳回原主人。

明津優麻說：「這是很棒的經驗，可以跟我身邊的人分享這種體驗我覺得很開心。」她說，當這顆球打出來的時候，她心裡只想著「打過來，打過來」，可以搶到這顆球，感覺好像用盡了一生的好運。（編輯：林憬屏）1120313

#大谷翔平
#經典賽
#大聯盟
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