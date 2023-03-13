經典賽台荷大戰吸睛 吳哲源好投430萬人搶看[影]

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世界棒球經典賽台灣隊11日預賽交手荷蘭隊，終場以9比5拿下關鍵第2勝，台灣第2任投手吳哲源繳出4.1局僅被敲1支安打、無失分好投，送出4次三振，拿下中繼成功。中央社記者張新偉攝 112年3月11日

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（中央社記者葉冠吟台北13日電）2023世界棒球經典賽台灣隊雖無緣晉級8強，但球員與團隊始終不放棄的表現感動全台，累計超過800萬人緊盯電視。投手吳哲源11日台荷大戰的完美控球，更吸引430萬人為他歡呼。

台灣隊在8日首役對戰巴拿馬落敗後，連兩日上演驚奇表現擊敗義大利、荷蘭，可惜12日在經典賽預賽最終戰不敵古巴隊，以2勝2敗戰績，無緣前進東京巨蛋，讓球員和球迷都留下不甘的眼淚。不過台灣球員與團隊在預賽期間奮力出戰的樣貌，已讓所有人留下深刻印象，也為他們的努力給予最大掌聲。

負責台灣隊出場賽事有線電視轉播的東森電視，在今天公布經典賽收視數據。東森指出，8到12日期間，東森家族頻道累計不重複收看人數超過828.59萬，占4歲以上收視人口38.5%、接近4成，等於每3個台灣人就有1人收看。

轉播期間最高收視在11日的台灣對上荷蘭的「台荷大戰」，東森表示，4歲以上平均收視高達9.36。收視最高點，在晚上9時50分、七局上投手吳哲源完美投球控制大局，瞬間收視直衝11.87，單場收視人口超過430萬。

中信兄弟隊投手吳哲源原本不在經典賽台灣隊正選名單，在投手曾仁和因傷退出才遞補進隊。吳哲源在11日賽程總計用60球投4.1局，僅被敲出1支安打，投出4次三振、2次保送，無失分，好投壓制幫助球隊穩住局面，率隊以9比5拿下第2勝。

吳哲源的好表現，台灣隊總教練林岳平稱讚：「對我來說是福氣、因傷得福」；也讓日職退役球星五十嵐亮太對吳哲源產生好奇心。（編輯：李亨山）1120313