張育成二壘打攻下唯一1分 經典賽台灣1比7不敵古巴無緣晉級[影]

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2023世界棒球經典賽A組預賽台灣隊12日最後一戰面對強敵古巴隊，儘管持續處於劣勢仍不放棄、堅持到底，9局上，台灣打者張育成擊出外野深遠二壘安打，帶1分打點。中央社記者徐肇昌攝 112年3月12日

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（中央社記者謝靜雯台中12日電）世界棒球經典賽台灣隊前進東京夢碎，今天中午與古巴隊交手，古巴隊敲出2轟，曾峻岳中繼登板邊流鼻血仍連飆3K，但台灣隊打線僅靠張育成打回1分，以1比7吞敗、確定被淘汰。

世界棒球經典賽台灣隊今天中午與古巴隊交手，獲勝就能晉級8強、前進東京，台灣隊派出投手陳仕朋先發，但開賽就有狀況，1局下古巴隊1人出局後蒙卡達（Yoan Moncada）二壘打，台灣隊守備失誤，戴斯潘（Alfredo Despaigne）二壘打送回2分，阿魯巴耶納（Erisbel Arruebarrena）補上2分砲成重傷害。

台灣隊投手群壓不住，2局下陳仕朋被接連被敲出2支安打、滾地球再掉1分退場，接替登板的投手陳冠偉被蒙卡達敲出陽春砲再失1分。

比賽2局打完、3局換局間台灣隊總教練林岳平上場跟主審講話，疑似抗議古巴隊先發投手雷瓦（Elian Leyva，樂天桃猿隊譯名為雷法）使用外部物質，因為有不正常一直摸褲子的動作，雖然檢查過後無異狀，但雷瓦續投抓到1個出局數後還是因傷退場。

台灣隊派出投手陳仕朋（後）先發。中央社記者徐肇昌攝 112年3月12日

2局下台灣隊換上陳冠偉（圖）接替先發投手陳仕朋的投球任務。中央社記者徐肇昌攝 112年3月12日

台灣隊教練團認為古巴隊投手雷瓦（Elian Leyva）有不自然一直摸褲子的動作，主審上前檢查雷瓦的褲子、帽子、手套等處。中央社記者徐肇昌攝 112年3月12日

古巴隊4局下再起攻勢，靠著德瑞克（Yadir Drake）二壘打、桑托斯（Roel Santos）適時安打再添1分。

台灣隊7局下換上曾峻岳接手中繼，接連被敲2支安打後，台灣隊喊出暫停，防護員走上場處理曾峻岳流鼻血的狀況，暫時處理後，曾峻岳續留場上投球，先飆出三振後再喊暫停處理鼻血狀況，接著連飆2Ｋ，投1局飆速152公里，力守沒有失分，表現威猛。

台灣隊比賽前8局沒能拿下分數，9局上王威晨跑出內野安打，張育成二壘打送回唯一1分，無奈攻勢沒有延續、苦吞敗仗。

台灣隊過去曾在2013年經典賽複賽與古巴交手，當時以0比14、7局吞敗，此次再於經典賽碰頭，台灣隊打線沒能延續前兩戰的火燙狀況，此次經典賽預賽戰績2勝2敗、無緣8強。（編輯：龍柏安）1120312

世界棒球經典賽A組預賽12日在台中洲際棒球場進行台灣隊與古巴隊的比賽，7局下台灣隊投手曾峻岳登板，接連被敲2支安打，之後又兩度因為流鼻血暫停，但堅持留在場上，面對中心棒次3到5棒連續飆出3次三振化解危機，讓他相當振奮。中央社記者徐肇昌攝 112年3月12日

2023世界棒球經典賽（WBC）A組預賽12日午場賽程由台灣隊與古巴隊交手，終場台灣以1比7吞敗，賽後總教練林岳平（左）率球員到場內向觀眾鞠躬致意。中央社記者徐肇昌攝 112年3月12日

2023世界棒球經典賽A組預賽近尾聲，12日午場賽事由地主台灣隊交手古巴隊，終場台灣以1比7吞敗，賽後場邊啦啦隊「經典女孩」與全場觀眾一起向台灣選手致意。中央社記者徐肇昌攝 112年3月12日