台灣棒球啦啦隊超拚 MLB專文讚是一門藝術[影]

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世界棒球經典賽A組預賽在台中洲際棒球場舉行，美國職棒MLB官網形容台灣啦啦隊是全球獨一無二景象。圖為啦啦隊「經典女孩」及應援團長勛雞（左4）在場邊賣力帶動氣氛。中央社記者王騰毅攝 112年3月10日

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（中央社台中12日綜合外電報導）看世界棒球經典賽A組賽事應會注意到一旁吶喊的群眾。美國職棒MLB官網形容這是全球獨一無二景象：無論落後10分還是領先10分，第1局或最後1局，台中洲際棒球場內台灣應援團加油聲從沒停過。

MLB官網點出，台灣球迷熱愛自家球隊、力挺自家球員當然是他們加油的原因，但場邊還有一個由12至14人組成的啦啦隊，持續帶領著球迷不間斷的替球隊打氣。他們唱著歌、踱著腳，給了球場滿滿的能量，有時一連4個小時都不喊累。

應援團團長Travis告訴MLB，第一場對上巴拿馬的比賽，「我們落後10分的時候，我知道我們落後，但我不只是一個球迷，所以雖然心裡沮喪，我臉上一定要保持笑容，繼續帶著球迷為球員加油」。

2023世界棒球經典賽台灣隊11日晚間第3戰交手荷蘭隊，應援團長Travis（後中）與啦啦隊「經典女孩」換局時在場邊尬舞，嗨翻現場球迷。中央社記者張新偉攝 112年3月11日

啦啦隊的Seulgi也說，就算比分落後，比賽只要還沒結束就要繼續替台灣隊加油，「甚至更加倍賣力的加油」。

A組預賽台灣首戰對上巴拿馬吞敗，但10日以11比7擊敗義大利，扳回一城。MLB官網報導說，台灣隊似乎在啦啦隊和現場球迷的加油聲中愈打愈順手，對手則似乎難以招架。

義大利隊總教練皮耶薩（Mike Piazza）在賽後表示：「進攻時候啦啦隊和球迷加油聲讓我非常驚訝。」他說：「在球場是完全不同的感受。」

對Travis、Seulgi和整支啦啦隊來說，他們接下來繼續為台灣隊加油，幫忙培養球場內那種群情激昂、難以言喻的主場優勢。

Travis說：「我們可以為比賽增加一點影響力。我們會替某個球員加油打出全壘打，當他真的擊出全壘打，感覺就像『哇賽，這是吸引力法則還是地心引力還是宇宙某種力量在發威』。召喚宇宙的力量，讓事情成真！」（譯者：蔡佳敏）1120312

台灣隊10日第2戰在洲際球場交手義大利隊，賽前啦啦隊「經典女孩」在外野區賣力演出，帶動氣氛。中央社記者徐肇昌攝 112年3月10日