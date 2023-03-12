經典賽台灣隊表現振奮人心 嘉市送百張中職門票

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（中央社記者黃國芳嘉義市12日電）世界棒球經典賽台灣隊在A組預賽今天不敵強隊古巴，無法晉級複賽，嘉義市政府為鼓勵台灣隊精彩表現，將送出中華職棒100張門票，即起在市長黃敏惠臉書貼文留言加分享，就可抽獎。

嘉義市教育處長林立生今天告訴中央社記者，經典賽A組預賽台灣隊連續力克義大利和荷蘭隊，精彩賽事振奮人心，今天中午則遭遇強敵古巴隊，最後以1比7輸球，此次經典賽預賽戰績2勝2敗、無緣8強。

林立生指出，市府今天上午為集氣預祝台灣隊成功晉級，前進東京，將送出4月27日中職味全龍對戰富邦悍將的嘉義市開幕戰100張門票，即日起至3月31日，民眾在「勇媽阿惠－黃敏惠」臉書貼文加分享，並留言「為中華隊集氣，一起前進東京！加油」，就可參加抽獎。

林立生說，經典賽台灣隊預賽戰績2勝2敗，雖然無緣8強，但在比賽過程，球員不放棄的奮戰精神，令人熱血沸騰。

林立生表示，中華職棒4月1日即將點燃戰火，4月27日味全龍在嘉義市立棒球場與富邦悍將首戰，精彩可期。今年嘉義市除有60多場職棒一、二軍比賽外，也有10場中職熱身賽在嘉義市開打。

教育處指出，抽中票券的民眾可於4月27日下午5時在嘉義市立棒球場領取，幸運抽中的民眾提前私訊留下姓名及身分證後5碼，市府屆時於現場核對身分。歡迎民眾踴躍至「勇媽阿惠－黃敏惠」臉書貼文及分享，網址為https://reurl.cc/n7DkWX。（編輯：張雅淨）1120312