更多編輯台推薦新聞：
日本311地震12週年民眾湧重災區悼罹難者 盼悲劇不會被遺忘
國際

日本311地震12週年民眾湧重災區悼罹難者 盼悲劇不會被遺忘

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高
娛樂

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
WBC棒球經典賽
場邊花絮
新聞專題
場邊花絮1/71
首頁 / 運動

經典賽台古戰變仇人 古巴大叔改喊：Team Taiwan

2023/3/12 21:05（3/12 21:19 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
2023世界棒球經典賽A組預賽12日在台中洲際棒球場由古巴交手台灣，本壘後方觀眾席一名吹氣笛的古巴忠實球迷「古巴大叔」阿維拉（Pablo Avila），也相當受到矚目。中央社記者徐肇昌攝　112年3月12日
2023世界棒球經典賽A組預賽12日在台中洲際棒球場由古巴交手台灣，本壘後方觀眾席一名吹氣笛的古巴忠實球迷「古巴大叔」阿維拉（Pablo Avila），也相當受到矚目。中央社記者徐肇昌攝　112年3月12日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台中12日電）經典賽場邊焦點之一是本壘後方的「古巴大叔」艾維拉，每天比賽都不缺席在本壘後方帶動氣氛，但今天台灣、古巴比賽，艾維拉一度被倒喝采，只好拿出台灣國旗跟球迷一起喊台灣隊。

世界棒球經典賽A組賽事有台灣、古巴、荷蘭、義大利和巴拿馬隊，場上競技是焦點，但本壘後方顯眼處的觀眾席，總是穿著古巴球衣、帶著小喇叭的「古巴大叔」艾維拉（Pablo Avila）也很吸睛。

艾維拉加油動作十分誇大，喜歡跟台灣球迷互動，甚至會送觀眾球，觀眾會很配合的跟著他一起喊聲，觀眾們也很愛找他合照，他都來者不拒，圈粉不少台灣觀眾。

今天台灣隊中午與古巴隊交手，也跟往常一樣洲際棒球場湧入滿場2萬名觀眾，但這場比賽「古巴大叔」艾維拉卻感到十分孤單，古巴1局攻下4分、2局攻下2分，艾維拉開心大聲慶祝、吹小喇叭想要帶動氣氛，後方的觀眾卻鴉雀無聲，甚至有人對他倒喝采。

美國職棒大聯盟官網記者蒙納根（Matt Monagan）也發現這件事情，在個人推特（Twitter）上寫下，過去一週台灣球迷很喜歡的「古巴大叔」，現在台灣球迷已經不喜歡他了。

「古巴大叔」艾維拉之後拿出台灣國旗對著觀眾席，大聲喊Team Taiwan（台灣隊）、Team Taiwan，才又找回本壘後方最佳啦啦隊長的角色，讓球迷跟著他一起互動。（編輯：張雅淨）1120312

12日賽事台灣隊一路落後，氣氛低迷的台灣觀眾與「古巴大叔」也形成強烈對比。中央社記者徐肇昌攝 112年3月12日
12日賽事台灣隊一路落後，氣氛低迷的台灣觀眾與「古巴大叔」也形成強烈對比。中央社記者徐肇昌攝 112年3月12日
#艾維拉
#古巴
#台灣
延伸閱讀
經典賽台灣隊被淘汰球員哭一片 林岳平讚表現理想「讓大家看到拚勁」不斷更新／WBC棒球經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？影片／台灣棒球啦啦隊超拚 MLB專文讚是一門藝術
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
台灣棒球啦啦隊超拚 MLB專文讚是一門藝術[影]