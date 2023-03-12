經典賽台灣對戰古巴 球迷頂豔陽加油江啟臣發雞排

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世界棒球經典賽A組預賽12日中午由台灣隊對戰古巴隊，球迷們全副武裝，齊聚台中市府前廣場看轉播，現場撐傘、搭帳篷，一起為台灣隊加油。中央社記者趙麗妍攝 112年3月12日

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（中央社記者趙麗妍台中12日電）世界棒球經典賽台灣隊今天中午對戰古巴隊，無懼炙熱豔陽，球迷們撐傘、搭帳篷，齊聚台中市政府前廣場，為台灣隊加油，立委江啟臣現場發300份雞排、1000杯手搖飲。

世界棒球經典賽開打，再次挑起國人棒球魂，江啟臣在荷蘭隊賽前在臉書（Facebook）發文，若贏荷蘭隊，今天中午對戰古巴隊時，在台中市政府前廣場轉播台前發300份雞排。

昨天晚上台灣隊以9比5勝荷蘭，江啟臣實踐「祭品文諾言」，更號召多名台中市議員募集1000杯手搖飲，中午11時30分在市府前廣場發放，有民眾9點多就來排隊。

台中今天中午天氣相當好，無懼正午烈焰，熱血球迷全副武裝，戴上加油棒、野餐墊，撐傘、搭帳篷，齊聚台中市府前廣場，為台灣隊加油。

江啟臣接受媒體聯訪表示，力挺台灣隊前進東京，他一早就吃了古巴三明治，為台灣隊加油，他也加碼祭品文，今天台灣隊勝古巴隊，將宣布加碼內容。

江啟臣和台中市議員吳瓊華、陳政顯、楊大鋐等多名市議員，以及台中成棒隊成員陽耀勳、郭達鴻、張正偉也到場，眾人齊喊「捍衛主場、前進東京」，力挺台灣隊三連勝。（編輯：陳仁華）1120312