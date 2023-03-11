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經典賽義大利膠囊咖啡機吸睛 皮耶薩想要咖啡師

2023/3/11 14:13（3/11 15:52 更新）
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來台灣參與世界棒球經典賽（WBC）A組預賽的義大利隊，在球員休息區放置一台義式膠囊咖啡機，讓教練及選手們可隨時來上一杯咖啡提神。中央社記者徐肇昌攝　112年3月11日
來台灣參與世界棒球經典賽（WBC）A組預賽的義大利隊，在球員休息區放置一台義式膠囊咖啡機，讓教練及選手們可隨時來上一杯咖啡提神。中央社記者徐肇昌攝　112年3月11日
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（中央社記者謝靜雯台中11日電）世界棒球經典賽除了場上競技，義大利隊球員休息區的膠囊咖啡機也引起熱議，義大利隊總教練皮耶薩笑說，義大利的文化咖啡就像喝水一樣，更希望有咖啡師替他們煮濃縮咖啡。

2023年世界棒球經典賽在台灣舉行，台灣10日與義大利隊交手拿下重要一勝，義大利隊今天中午與巴拿馬交手，義大利隊總教練皮耶薩（Mike Piazza）賽前記者會受訪，被問起義大利隊休息區的「膠囊咖啡機」，他笑說會引起這麼大的關注有點震驚。

皮耶薩表示，在義大利的文化中，咖啡就像水一樣的存在，不會特別想這麼多，會引起這麼大的關注也蠻有趣的。

皮耶薩補充說明，如果許可的話，用陶瓷杯喝咖啡會更美味，我們不喜歡用紙杯喝咖啡，並用了一個較強烈的字眼，「這是一種褻瀆行為」。

皮耶薩笑說，下次希望可以帶來有銅色老鷹標誌的高級金屬製咖啡機，並且有咖啡師可以幫球員製作義式濃縮咖啡。（編輯：李亨山）1120311

#皮耶薩
#義大利隊
#世界棒球經典賽
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