經典賽打荷蘭先敘舊 柏格茨見林子偉：不要全壘打

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2023世界棒球經典賽（WBC）台灣隊11日晚間將迎戰荷蘭隊，賽前林子偉（前右）與前隊友、荷蘭陣中好手柏格茨（Xander Bogaerts）（左）敘舊，柏格茨一見到林子偉就說：「不要打全壘打、昨天打就好」。中央社記者謝靜雯攝 112年3月11日

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（中央社記者謝靜雯台中11日電）世界棒球經典賽台灣隊今晚打荷蘭、非贏不可，賽前林子偉與前隊友、荷蘭隊好手柏格茨敘舊，柏格茨一見到林子偉就用英文說：「不要打全壘打、昨天打就好」，林子偉笑回：「我們一定要贏」。

世界棒球經典賽台灣隊今晚7時在台中洲際棒球場迎戰荷蘭隊，賽前練球時，兩隊熟識球員也敘舊，林子偉與美職波士頓紅襪隊前隊友柏格茨（Xander Bogaerts）碰面閒聊，柏格茨一見面就用英文對林子偉說，不要打全壘打、昨天已經打過了，還叫林子偉短打就好。

林子偉笑說，很久沒有跟柏格茨見面，上一次見到面應該是2021年效力美職明尼蘇達雙城隊時春訓熱身賽遇到，很開心在經典賽再次碰到。

對於柏格茨的「要求」，林子偉笑著回應叫柏格茨不要打全壘打：「我們今天一定要贏，你們都是美職大聯盟等級的打線，但我們不會輸給你們。」

除了林子偉外，王維中賽前也跟之前奧克蘭運動家隊時期隊友、荷蘭隊的普羅法（Jurickson Profar）敘舊，在場邊聊了許久。（編輯：陳政偉）1120311