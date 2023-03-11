經典賽文字轉播／陳傑憲三壘安打建功 台灣8比2擴大領先荷蘭

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世界棒球經典賽A組預賽11日晚間在台中洲際棒球場進行台灣隊與荷蘭隊的比賽，台灣隊打者張育成在2局下擊出滿貫全壘打，回本壘雙手比天。中央社記者徐肇昌攝 112年3月11日

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（中央社網站11日電）2023世界棒球經典賽A組預賽持續進行，台灣隊昨晚與義大利一役搶下本屆首勝，今晚7時將在台中洲際棒球場迎戰目前戰績2勝的荷蘭隊。台灣隊林立安打，張育成擊出滿貫砲，江坤宇、鄭宗哲、陳傑憲接連助攻，台灣8比2領先荷蘭。中央社以文字照片為讀者即時轉播精采戰況。

台灣隊今晚派出低肩側投手黃子鵬先發，荷蘭隊則派出海伊耶先發主投。

1局上荷蘭隊葛雷戈里斯敲安，打回第1分。台灣隊捕手2次捕逸1失誤。荷蘭1比0領先。

2局下，台灣隊林立安打、王柏融跑回第1分，張育成再擊出滿貫砲，台灣5比1領先荷蘭。

3局上，荷蘭隊葛雷戈里斯擊出1分打點滾地球，2比5落後台灣。

3局下，台灣隊江坤宇擊出高飛犧牲打添1分，鄭宗哲再突襲短打送回1分，台灣取得7比2領先。

4局下，台灣隊陳傑憲敲安再添1分，8比2擴大領先荷蘭。

台灣隊由低肩側投手黃子鵬（左）先發，搭配捕手吉力吉撈．鞏冠（右）。中央社記者張新偉攝 112年3月11日

2局下台灣打者林立（前右）敲出中間方向安打，帶1分打點，幫助球隊追平比數。中央社記者張新偉攝 112年3月11日

台灣隊江坤宇（右）2局下遭到觸身球保送。圖為江坤宇被球打中後，面露痛苦表情。中央社記者張新偉攝 112年3月11日

台灣隊張育成（後右白衣者）2局轟出滿貫砲，幫助台灣領先。中央社記者張新偉攝 112年3月11日

台灣隊張育成（前中）11日晚間迎戰荷蘭擊出滿貫砲，幫助台灣領先；球飛出全壘打牆後，張育成振臂吶喊，全場情緒嗨翻天。中央社記者張新偉攝 112年3月11日

台灣隊張育成（右）11日晚間迎戰荷蘭，2局轟出滿貫砲，與隊友 開心跳起慶祝。中央社記者徐肇昌攝 112年3月11日