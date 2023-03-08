經典賽文字轉播／張育成敲出安打 台灣1比5落後巴拿馬
2023/3/8 15:25（3/8 21:32 更新）
世界棒球經典賽A組預賽8日在台中洲際棒球場正式開打，台灣隊首戰與巴拿馬隊交手，派出胡智爲擔任先發投手。 中央社記者徐肇昌攝 112年3月8日
（中央社網站8日電）2023世界棒球經典賽A組預賽今晚7時在台中洲際棒球場開打，台灣隊首戰與巴拿馬隊交手，4局上巴拿馬接連敲出安打，台灣隊1比5落後。中央社以文字照片為讀者即時轉播精采戰況。
台灣隊從1月底開始集訓備戰經典賽，日前熱身賽更是10場全勝，總教練林岳平表示，球隊狀況相當理想，已準備就位。今晚經典賽台灣隊首役由胡智爲擔任先發投手，先發打線1到9棒依序為鄭宗哲（二壘）、林立（指定打擊）、林子偉（右外野）、張育成（一壘）、吳念庭（三壘）、王柏融（左外野）、江坤宇（游擊）、高宇杰（捕手）、陳傑憲（中外野）。巴拿馬則派出投手梅西亞先發。
4局上，胡智爲被敲出長打、保送，再被敲出安打失掉1分後退場，換投手陳冠偉後也未能壓制，巴拿馬單局敲出5支安打，台灣隊0比5落後。
世界棒球經典賽預賽8日起開打，台灣隊晚間與巴拿馬交手，台灣選手賽前在休息區前集氣。中央社 112年3月8日
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