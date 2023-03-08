經典賽荷蘭史庫柏讚台灣有競爭力 記得曾在MLB敲張育成全壘打

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第3度參加經典賽的荷蘭隊陣中好手史庫柏（中）說，經典賽的經驗讓他變得成熟、也變得更好。圖為2013年經典賽首輪荷蘭對上澳洲，史庫柏擊出全壘打後與隊友擊掌歡呼。（中央社檔案照片）

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（中央社記者謝靜雯台中8日電）世界棒球經典賽今天開打，荷蘭隊首戰與古巴隊交手，荷蘭隊陣中好手史庫柏（Jonathan Schoop）還記得曾從張育成手中開轟，稱讚台灣隊有很好的競爭力。

2023年世界棒球經典賽A組賽事今天開打，洲際棒球場首場比賽由荷蘭隊與古巴隊交手，預售票超過3800張。

賽前記者會荷蘭隊內野手史庫柏（Jonathan Schoop）受訪表示，雖然來台之後的官辦熱身賽安打還沒有開張，但自認是慢熱型球員，目前感覺蠻好的，慢慢進入狀況、調整上沒有太大問題。

台灣隊陣中旅美好手張育成先前受訪時曾提到史庫柏，點出史庫柏力量很好，但三振率也很高，張育成在2022年效力美職光芒隊期間，與底特律老虎隊比賽也曾客串投球、被史庫柏敲出全壘打。

史庫柏今天受訪表示對張育成印象深刻，當時打張育成的全壘打，是抓到張育成投出的速球，史庫柏提到，與台灣隊幾名球員都曾交手過，「是很好的選手、台灣隊很有競爭力」。

史庫柏首度打經典賽是2013年，此次是第3度參加經典賽，他表示，10年前首度打經典賽後，回到大聯盟賽季有非常好的表現，經典賽的經驗讓他變得成熟、也變得更好，希望這次可以幫助荷蘭隊贏球，回到大聯盟也能繼續幫助球隊。（編輯：李亨山）1120308