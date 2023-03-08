玖壹壹熱血操刀經典賽主題曲 榮幸同框王建民

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嘻哈團體玖壹壹認為棒球是台灣的全民運動，代表的精神是「全力拚戰、永不放棄」，打造作品「世界都看見」盼鼓勵運動家不斷突破自我。（混血兒娛樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年3月8日

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（中央社記者葉冠吟台北8日電）玖壹壹受邀創作世界棒球經典賽主題曲「世界都看見」，以日式搖滾編曲熱血詮釋賽事，希望球迷支持運動。MV更請出王建民、彭政閔、高志綱等中華隊明星教練團與啦啦隊驚喜參與。

從歌手任賢齊的「再出發」到動力火車的「彩虹」，歷屆世界棒球經典賽主題曲，總讓人熱血難忘，這回則邀請玖壹壹操刀。

玖壹壹今天透過經紀公司分享，他們希望藉由「世界都看見」引領運動家不斷突破自我，參與賽事的球迷，也能支持棒球比賽戰況，共同感受歌曲熱情。相信在賽事中播放這首歌，一定能讓球場裡的千名觀眾嗨起來，期許所有的運動員都能被「世界都看見」。

棒球是台灣的全民運動，成員春風開心分享，以前他只能在旁邊加油，這次很榮幸能創作主題曲，也嘗試加入日式搖滾曲風，以帶有動漫感的編曲元素呈現，希望讓整首音樂元素更多元。

春風表示，這次「世界都看見」MV裡集結中華隊教練團、球員和啦啦隊一起參與拍攝，畫面特別壯觀，「平時王建民感覺都只是在電視上看到，沒想到會出現在我們的MV裡！」成員健志更開心指出，青春陽光的啦啦隊營造出很棒的運動場氛圍，是MV也是賽事亮點之一。

這回創作的「世界都看見」熱血指數爆表，玖壹壹被問到各自人生觀，是否也像MV裡的棒球精神「全力拚戰、永不放棄」，洋蔥表示：「碰到挫折絕對是廢個幾天，出去玩或是運動讓自己好好沉澱一下，然後再繼續創作」，反倒春風透露自己的復原期很長，甚至需要5年才能振作調整。（編輯：李亨山）1120308