經典賽台灣隊4賽事門票完售 8萬球迷齊聚洲際棒球場力挺
2023/3/8 15:17（3/8 16:15 更新）
圖為5日經典賽官辦熱身賽台灣隊對戰中信兄弟，場邊球迷加油打氣。（中央社檔案照片）
（中央社記者趙麗妍台中8日電）「2023世界棒球經典賽（WBC）」A組分組預賽8日到12日在台中洲際棒球場登場，台中市政府今天表示，台灣隊4場次門票全售罄，洲際棒球場每場將湧入2萬人，力挺台灣英雄。
世界棒球經典賽睽違10年再度回到台中。台中市運動局發布新聞稿指出，台灣隊今晚首戰巴拿馬隊，由胡智爲先發，後續迎戰義大利、荷蘭、古巴隊，力拚分組前2名，取得複賽門票前進日本東京。今天上午，台灣隊4場次門票全數完售，洲際棒球場每場都將湧入滿場2萬人，力挺台灣英雄。
運動局長李昱叡表示，台灣隊今天晚上7時首戰巴拿馬，市長盧秀燕也將出席開幕典禮，希望與滿場球迷一起為中華隊吶喊，在國人的支持下，率先奪下首勝。
運動局說明，賽事期間將湧入大量人潮及車潮，鼓勵民眾可搭公車前往洲際棒球場，周邊有許多公車路線行經，包含12（含12延）、14（含14延、14副、14副2）、58 （含58副、58區2）、71、127（含127延）、700、956等7條公車路線。歡迎民眾來台中為台灣隊加油，台灣大道市政大樓前廣場也將直播賽況。（編輯：卞金峰）1120308
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