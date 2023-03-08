經典賽預賽在台舉辦 副總統：是很大的禮物

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世界棒球經典賽A組預賽8日在台中洲際棒球場點燃戰火，晚間台灣隊開賽前邀請副總統賴清德（右2）與美國職棒傳奇球星李維拉（Mariano Rivera）（中）、台中市長盧秀燕（左2）等人為比賽開球，並與中職會長蔡其昌（右）、棒協理事長辜仲諒（左）合影留念。中央社記者徐肇昌攝 112年3月8日

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（中央社記者蘇木春台中8日電）世界棒球經典賽A組預賽開打，今天晚間在台中洲際棒球場舉辦開幕式，副總統賴清德會中表示，預賽在台灣舉辦，是球迷很大的禮物，預祝台灣代表隊旗開得勝，前進東京複賽。

世界棒球經典賽A組預賽今天起至12日在台中洲際棒球場進行，今天晚間舉辦開幕儀式，先由台中市基層棒球隊學生，引領大會會旗及5面參賽國家代表旗幟進場，會中由賴副總統、台中市長盧秀燕及美國職棒傳奇球星李維拉（Mariano Rivera）共同開球。

賴副總統致詞時表示，他代表總統蔡英文與全國人民，歡迎美國職棒大聯盟來到台灣，這是睽違10年後再把經典賽的預賽在台灣舉辦，對以棒球為國球的台灣來說，是球迷很大的禮物。

賴副總統說，也要熱烈歡迎李維拉，李維拉跟王建民曾在美職紐約洋基隊當隊友，是洋基隊的勝利方程式，打擊者都打不到他們的球，歡迎李維拉到台灣，讓李維拉感受台灣球迷的熱情，能夠跟李維拉同台開球非常榮幸。

提到預賽的舉辦，賴副總統指出，要感謝中華民國棒球協會理事長辜仲諒與中華職棒大聯盟會長蔡其昌，成功爭取預賽在台灣舉辦非常不容易，也感謝盧秀燕不惜重金重整球場。他不免私心要祝福台灣代表隊旗開得勝，前進東京複賽。

盧秀燕表示，歡迎大家來到台中，很高興爭取經典賽回到台中，不用出國就可以享受大聯盟等級的比賽與場地，能夠好好享受球賽。（編輯：謝雅竹）1120308