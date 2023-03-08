王建民與李維拉相見歡 送鳳凰、龍手環當祝福
2023/3/8 13:42（3/8 16:21 更新）
美國職棒傳奇球星李維拉（Mariano Rivera）（右）來台將擔任8日晚上世界棒球經典賽台灣與巴拿馬比賽開球嘉賓，圖為李維拉上午與老隊友王建民（左）相見歡。（悍創運動行銷提供）中央社記者謝靜雯傳真 112年3月8日
（中央社記者謝靜雯台中8日電）美國職棒傳奇球星李維拉來台將擔任今晚經典賽台灣、巴拿馬比賽開球嘉賓，李維拉今天早上與老隊友王建民相見歡，王建民特別致贈十大神獸鳳凰、龍手環，盼李維拉好好享受台灣行程。
在美國職棒留下652次救援成功紀錄的美國職棒大聯盟傳奇球星李維拉（Mariano Rivera）來台行程滿檔，昨天早上在台北舉行個人分享會，下午到台中舉辦「李維拉棒球訓練營」。
李維拉和經典賽台灣隊牛棚教練王建民曾在美職紐約洋基隊當隊友，王建民先前受訪時曾提到，李維拉是不吝於分享的學長，很會主動照顧後輩，也提到李維拉球員時期很厲害，心理層面很強、場上很冷靜，有一顆球就可以解決打者的能力。
李維拉在昨天早上分享會也有提到王建民，提到上次與王建民見面已經是2011年，常常聽王建民說台灣的美好，也替王建民因為受傷影響生涯覺得可惜。
王建民、李維拉今天上午在裕元花園酒店相見歡，王建民特別致贈十大神獸鳳凰、龍手環，祝福李維拉旅途平安、快樂，也希望他能好好享受在台灣的行程。（編輯：李亨山）1120308
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