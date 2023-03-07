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當終結者壓力大 李維拉自嘲這可能是落髮原因

2023/3/7 14:23（3/7 20:21 更新）
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MLB退役傳奇球星李維拉7日表示，投手很重要的一環就是心理素質。（悍創運動行銷提供）
MLB退役傳奇球星李維拉7日表示，投手很重要的一環就是心理素質。（悍創運動行銷提供）
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（中央社記者黎建忠台北7日電）現年53歲的美國職棒大聯盟（MLB）退役傳奇球星李維拉，今天在出席個人分享會時自嘲：「投手的心理素質很重要，尤其終結者壓力很大，可能就是因為這樣我才會掉頭髮。」

李維拉

李維拉小檔案

李維拉 Mariano Rivera

  • 守備位置：投手／右投右打
  • 生日：1969年11月29日
  • 大聯盟初登板：1995年5月23日
  • 大聯盟生涯紀錄：
    19年都在洋基，曾助洋基5度奪得世界大賽冠軍和7次美聯冠軍
    652次救援成功
    防禦率2.21
    投出1173次三振
    13次入選明星賽
  • 2019年全票425票進到名人堂
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（Mariano Rivera）生涯在大聯盟留下82勝60敗、防禦率2.21的成績，18年職業生涯都效力於紐約洋基，拿過5次世界大賽冠軍，入選過13次全明星賽，而他完成652次救援成功的紀錄，可能會是在未來大聯盟紀錄中最難打破的一項。

被球隊賦予終結者角色，李維拉在比賽日的「例行公事」，就是晚上7時的比賽，他會在下午2時先到球場進行手肘和肩膀的活動、伸展，接著就是請防護員做全身的按摩紓壓，此時他也會一邊觀看情蒐影片。

比賽開始後，李維拉通常會在5局結束後進到牛棚區和隊友進行心理喊話，7局開始熱身準備，以應付比賽末段可能的出場準備。

李維拉說：「每天賽前的身體準備很重要，只不過就算準備得再好，身體也很難達到100%的水準，但心理狀況就不能馬虎，投手很重要的一環就是心理素質，必須每場比賽都調整到100%才行。」

李維拉接著也開自己玩笑說：「原本我進聯盟的時候，打算留整頭的長髮，但是因為當終結者的心理壓力都很大，可能就是這個原因，才讓我一直掉頭髮吧。」（編輯：張雅淨）1120307

#李維拉
#大聯盟
#紐約洋基
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