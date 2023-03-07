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WBC經典賽 潘文忠：全力支持觀眾帶國旗進場

2023/3/7 13:56（3/7 16:36 更新）
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轉播世界棒球經典賽（WBC）的愛爾達電視台，印製有台灣名稱和國旗的宣傳品，遭主辦方禁止帶入場發送，教育部長潘文忠（左）7日在立法院表示，WBC賽事定位為奧會模式，限制的是官方項目，教育部已向主辦、承辦單位表示，台灣觀眾要帶國旗、宣傳品進場為台灣加油，一定要全力支持。右為行政院長陳建仁。中央社記者鄭清元攝 112年3月7日
轉播世界棒球經典賽（WBC）的愛爾達電視台，印製有台灣名稱和國旗的宣傳品，遭主辦方禁止帶入場發送，教育部長潘文忠（左）7日在立法院表示，WBC賽事定位為奧會模式，限制的是官方項目，教育部已向主辦、承辦單位表示，台灣觀眾要帶國旗、宣傳品進場為台灣加油，一定要全力支持。右為行政院長陳建仁。中央社記者鄭清元攝 112年3月7日
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（中央社記者郭建伸台北7日電）民進黨立委張廖萬堅今天在立法院會質詢指出，轉播世界棒球經典賽（WBC）的愛爾達電視台，印製有台灣名稱和國旗的賽程宣傳品，遭主辦方禁止帶入場發送，質疑做法不合理，也傷害球迷感情。

教育部長潘文忠回應，WBC賽事定位為奧會模式，限制的是官方項目，如大會文件、手冊、廣播；教育部已經跟主辦、承辦單位表示，台灣觀眾要帶國旗、宣傳品進場，為台灣加油，這一定要全力支持。

立法院今天繼續進行施政總質詢。張廖萬堅質詢指出，WBC明天開幕，原本主辦國應有地主優勢，但愛爾達電視台製作的賽程海報，因標示出台灣字樣與國旗圖案，遭主辦單位要求禁止帶入場內發給觀賽球迷，詢問行政院長陳建仁看法。

陳建仁表示，WBC在賽程中依循奧會模式，稱呼我們是Chinese Taipei。

張廖萬堅表示，主辦單位稱遵守奧會模式，但WBC於2013年同樣在台中舉辦，現場球迷舉起超大面國旗，且荷蘭ESPN電視台也在賽程中秀出TAIWAN及國旗圖案。

張廖萬堅質疑，主辦單位作法不僅限制商業活動宣傳，也傷球迷感情，要求教育部應與主辦單位溝桶，不要自我設限。

潘文忠表示，WBC是國際矚目賽會，主辦單位跟棒委會協議，賽事定位為奧會模式，奧會模式限制的是官方項目，如大會文件、手冊、廣播。

但潘文忠也表示，教育部已經跟主辦、承辦單位表示，台灣觀眾要帶國旗、宣傳品進場，為台灣加油，這一定要全力支持。（編輯：蘇龍麒）1120307

#潘文忠
#棒球經典賽
#國旗
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