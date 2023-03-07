迎經典賽 盧秀燕率局處首長穿球衣為台灣隊加油

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2023世界棒球經典賽（WBC）8日起在台中洲際棒球場開打，台中市長盧秀燕（左2）7日與一級主管身穿球衣出席市政會議，為台灣隊加油。中央社記者郝雪卿攝 112年3月7日

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（中央社記者郝雪卿台中7日電）2023世界棒球經典賽（WBC）8日起在台中洲際棒球場開打，台中市長盧秀燕今天與一級主管身穿球衣出席市政會議，展現辦好經典賽的決心，同時為台灣隊加油。

台中市政府今天召開市政會議，並以「2023世界棒球經典賽在台中」為主題，由運動局長李昱叡進行專案報告，盧秀燕與各局處首長都穿上球衣，背後繡上各自名字與編號，為台灣隊加油。

「台中準備好了，歡迎大家！」盧秀燕在會中表示，經典賽是全世界最高規格的棒球運動賽事，全球身價高的國際球星群集台中，市府努力推動籌辦就是希望達到城市行銷、帶動經濟目的，希望市民展現台中人的熱情接待各地球迷，也鼓勵全市商家掌握商機，讓世界看見台中，讓台中美食行銷國際。

李昱叡表示，第5屆WBC世界棒球經典賽全世界僅4座城市具有舉辦資格，市府積極與主辦單位美國職棒大聯盟（MLB）、中華民國棒球協會籌備各項賽事工作，定期召開跨機關協調會議，包括外賓及外隊來台規劃、安全維護、城市行銷、觀光美食、交通、防疫、醫療、緊急應變等面向進行籌備，全力以赴迎接賽事登場。

經典賽明天正式開打，李昱叡指出，全國民眾都以最熱血心情迎接比賽，荷蘭、古巴、義大利、巴拿馬等各國選手抵達台中，美國職棒名人堂球星、洋基隊退役傳奇守護神李維拉（Mariano Rivera）也將擔任WBC代言人及開幕戰開球嘉賓。

為表達熱情歡迎，李昱叡說，市府特別客製WBC專屬10大伴手禮盒，更附有中英文版謝卡表達歡迎之意，送入教練與球員下榻飯店，希望台灣隊與各國球隊、國際貴賓，一進入房間即能感受到台中溫暖人情味，品嚐道地特色美食，享受台中的美好。（編輯：陳仁華）1120307