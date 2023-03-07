張育成在張進德面前摔頭盔 笑稱打不贏哥哥

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世界棒球經典賽官辦熱身賽台灣隊6日猛攻12支安打，以7比2擊敗中職富邦悍將，台灣隊張育成（後）此戰3打數敲出2支安打都是長打，但3局上遭三振後在哥哥張進德（前）面前怒摔頭盔引發討論，他7日在社群媒體解釋，當下只是在氣自己，「絕對沒有要打架，我也打不贏哥哥。」（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真 112年3月7日

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（中央社記者楊啟芳台中7日電）世界棒球經典賽台灣隊的張育成昨天被三振後，在哥哥張進德面前怒摔頭盔引起熱議，不過他今天在社群媒體解釋，當下只是在氣自己，「絕對沒有要打架，我也打不贏哥哥。」

台灣隊昨天在洲際棒球場對上富邦悍將的官辦熱身賽，張育成在3局上遭到三振後憤怒摔頭盔，不過7局上他馬上轟出陽春全壘打，總計3打數敲出2支安打都是長打，分別為二壘打及全壘打，還選到1次保送，手感十分火燙。

針對昨天摔頭盔的動作，張育成在賽後記者會上表示，「那個動作主要是想把自己打醒，因為心情太急躁打到很壞的壞球，對自己來說是不應該揮的。」

剛好張育成摔頭盔時，悍將捕手是哥哥張進德，張育成今天在個人臉書分享，當下只是在問哥哥球路是不是卡特球，「怎麼可能兇我哥，是在氣自己揮了一顆不該揮的球，照片的我看起來也太兇了吧，沒事沒事絕對沒有要打架，也打不贏哥哥。」（編輯：李亨山）1120307