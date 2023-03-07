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經典賽愛爾達宣傳品印台灣引討論 悍創：觀眾可帶國旗進場

2023/3/7 15:46（3/7 16:53 更新）
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世界棒球經典賽台灣區預賽承辦單位悍創表示，比賽時可以帶國旗入場。圖為5日官辦熱身賽台灣隊迎戰中職中信兄弟隊，有球迷自備大型國旗應援。（中央社檔案照片）
世界棒球經典賽台灣區預賽承辦單位悍創表示，比賽時可以帶國旗入場。圖為5日官辦熱身賽台灣隊迎戰中職中信兄弟隊，有球迷自備大型國旗應援。（中央社檔案照片）
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（中央社記者楊啟芳台中7日電）世界棒球經典賽場內受大聯盟的規範，這次傳宣傳品被擋，跟是否有印製青天白日滿地紅的國旗無關，而是需經大聯盟同意。台灣區預賽承辦單位悍創表示，比賽時確定可以帶國旗入場。

民進黨立委張廖萬堅今天在立法院會質詢指出，轉播世界棒球經典賽（WBC）的愛爾達電視台，印製有台灣名稱和國旗的賽程宣傳品，遭主辦方禁止帶入場發送。教育部長潘文忠回應，台灣觀眾要帶國旗、宣傳品進場，為台灣加油，這一定要全力支持。

對此，A組預賽承辦單位悍創運動行銷表示，規範裡面並沒有規定不能帶國旗，所以當然比賽時可以帶，絕對不可能會擋國旗進場。

在經典賽期間，所有比賽場內都受大聯盟的管轄和規範，因此這次傳出宣傳品被擋，跟上面是否有印製青天白日滿地紅的國旗無關，而是需經過大聯盟同意。悍創也表示，沒經過同意並無權在場內發放傳單。愛爾達則回應，相關細節不便透露，一切都照大聯盟規範，接下來會把精彩比賽呈現給大家。

世界棒球經典賽A組預賽即將於明天正式開打，A組有地主台灣隊，還有巴拿馬、荷蘭、義大利、古巴隊，取2隊晉級。（編輯：李亨山）1120307

#世界棒球經典賽
#大聯盟
#台灣
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