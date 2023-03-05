經典賽熱身賽古巴荷蘭都輸悍將 丘總對台灣隊攻擊有信心

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（中央社記者楊啟芳台中5日電）世界棒球經典賽官辦熱身賽今天開打，由荷蘭隊與中職富邦悍將隊交手的比賽，悍將先發投手肯特等投手群壓制，以2比1奪勝，賽後教頭丘昌榮點出，台灣隊有機會突破荷蘭隊投手。

經典賽預賽A組官辦熱身賽在今天及明天進行，今天共有5場比賽，在洲際及斗六兩地開打，其中洲際棒球場的午場賽事是荷蘭隊與富邦悍將隊交手。

悍將在3局下率先展開攻勢，戴培峰敲出安打後，王正棠再敲二壘安打，送回1分；4局下張進德敲一壘安打，張冠廷再敲二壘安打，接著戴培峰選到保送形成滿壘，李宗賢再擊出深遠飛球，不過被左外野手美技接殺，形成高飛犧牲打，帶有1分打點。

荷蘭隊在6局上靠著柏那迪納（Roger Bernadina）轟出陽春砲，追回1分，他是前中職桃猿隊洋砲柏納帝那；第6、第7局荷蘭隊都一度進占滿壘，不過最後都無功而返。最終悍將以2比1擊敗荷蘭隊，包括之前在新莊的自辦熱身賽贏古巴2場，悍將在經典賽熱身賽已經3連勝。

對於荷蘭隊的戰力，悍將總教練丘昌榮賽後表示，「我們剛剛教練團有聊了一下，我覺得台灣隊打他們投手應該是有機會，感覺上古巴投手是相較好一點，攻擊方面我相信台灣隊是有機會。」

丘昌榮指出，荷蘭隊的守備、打擊都很好，尤其是內野守備很流暢，這點台灣隊可以注意。不過悍將投手群今天壓制荷蘭隊打線，丘昌榮認為，「可能也是對我們陌生，時差也有關係。」

悍將先發投手肯特此戰投4局僅被敲2支安打，送出2次三振，沒有失分，悍將7任投手中僅被敲全壘打的李建勲失分。荷蘭隊今天也推出7任投手，其中丘昌榮點出，第2任投手艾斯特尼斯塔（Jaydenn Estanista）出手都有150公里以上球速，可以多注意。（編輯：張雅淨）1120305

世界棒球經典賽預賽A組官辦熱身賽5日在台中洲際棒球場展開，荷蘭隊率先對上中職富邦悍將隊，荷蘭陣中西蒙斯（Andrelton Simmons）飛身救球，終場荷蘭以1比2不敵悍將吞敗。中央社記者王騰毅攝 112年3月5日

台中洲際棒球場5日起舉行世界棒球經典賽預賽A組官辦熱身賽，中午由荷蘭隊迎戰中職富邦悍將隊，悍將終場以2比1拿勝，賽後球員擊掌慶祝。中央社記者王騰毅攝 112年3月5日