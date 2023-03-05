更多編輯台推薦新聞：
佐佐木朗希經典賽熱身賽飆165公里 追平大谷翔平紀錄
運動

佐佐木朗希經典賽熱身賽飆165公里 追平大谷翔平紀錄

書摘／鄰居的植物諮商室：減少愛意 花開得更好
生活

書摘／鄰居的植物諮商室：減少愛意 花開得更好

一週大事／美眾院中國委員會聽證會、希臘火車對撞、南部抗旱...
生活

一週大事／美眾院中國委員會聽證會、希臘火車對撞、南部抗旱...

特派觀察／疫後中國兩會 媒體問候語「你收到通知了嗎」
兩岸

特派觀察／疫後中國兩會 媒體問候語「你收到通知了嗎」

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
WBC棒球經典賽
台灣奮戰
新聞專題
台灣奮戰2/52
首頁 / 運動

經典賽熱身賽古巴荷蘭都輸悍將 丘總對台灣隊攻擊有信心

2023/3/5 16:08（3/5 17:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
世界棒球經典賽預賽A組8日將正式開打，5日先在台中洲際棒球場舉行官辦熱身賽，荷蘭隊中午迎戰中職富邦悍將隊，悍將王正棠（右）3局敲安，助隊先馳得點。中央社記者王騰毅攝 112年3月5日
世界棒球經典賽預賽A組8日將正式開打，5日先在台中洲際棒球場舉行官辦熱身賽，荷蘭隊中午迎戰中職富邦悍將隊，悍將王正棠（右）3局敲安，助隊先馳得點。中央社記者王騰毅攝 112年3月5日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台中5日電）世界棒球經典賽官辦熱身賽今天開打，由荷蘭隊與中職富邦悍將隊交手的比賽，悍將先發投手肯特等投手群壓制，以2比1奪勝，賽後教頭丘昌榮點出，台灣隊有機會突破荷蘭隊投手。

經典賽預賽A組官辦熱身賽在今天及明天進行，今天共有5場比賽，在洲際及斗六兩地開打，其中洲際棒球場的午場賽事是荷蘭隊與富邦悍將隊交手。

悍將在3局下率先展開攻勢，戴培峰敲出安打後，王正棠再敲二壘安打，送回1分；4局下張進德敲一壘安打，張冠廷再敲二壘安打，接著戴培峰選到保送形成滿壘，李宗賢再擊出深遠飛球，不過被左外野手美技接殺，形成高飛犧牲打，帶有1分打點。

荷蘭隊在6局上靠著柏那迪納（Roger Bernadina）轟出陽春砲，追回1分，他是前中職桃猿隊洋砲柏納帝那；第6、第7局荷蘭隊都一度進占滿壘，不過最後都無功而返。最終悍將以2比1擊敗荷蘭隊，包括之前在新莊的自辦熱身賽贏古巴2場，悍將在經典賽熱身賽已經3連勝。

對於荷蘭隊的戰力，悍將總教練丘昌榮賽後表示，「我們剛剛教練團有聊了一下，我覺得台灣隊打他們投手應該是有機會，感覺上古巴投手是相較好一點，攻擊方面我相信台灣隊是有機會。」

丘昌榮指出，荷蘭隊的守備、打擊都很好，尤其是內野守備很流暢，這點台灣隊可以注意。不過悍將投手群今天壓制荷蘭隊打線，丘昌榮認為，「可能也是對我們陌生，時差也有關係。」

悍將先發投手肯特此戰投4局僅被敲2支安打，送出2次三振，沒有失分，悍將7任投手中僅被敲全壘打的李建勲失分。荷蘭隊今天也推出7任投手，其中丘昌榮點出，第2任投手艾斯特尼斯塔（Jaydenn Estanista）出手都有150公里以上球速，可以多注意。（編輯：張雅淨）1120305

世界棒球經典賽預賽A組官辦熱身賽5日在台中洲際棒球場展開，荷蘭隊率先對上中職富邦悍將隊，荷蘭陣中西蒙斯（Andrelton Simmons）飛身救球，終場荷蘭以1比2不敵悍將吞敗。中央社記者王騰毅攝 112年3月5日
世界棒球經典賽預賽A組官辦熱身賽5日在台中洲際棒球場展開，荷蘭隊率先對上中職富邦悍將隊，荷蘭陣中西蒙斯（Andrelton Simmons）飛身救球，終場荷蘭以1比2不敵悍將吞敗。中央社記者王騰毅攝 112年3月5日
台中洲際棒球場5日起舉行世界棒球經典賽預賽A組官辦熱身賽，中午由荷蘭隊迎戰中職富邦悍將隊，悍將終場以2比1拿勝，賽後球員擊掌慶祝。中央社記者王騰毅攝　112年3月5日
台中洲際棒球場5日起舉行世界棒球經典賽預賽A組官辦熱身賽，中午由荷蘭隊迎戰中職富邦悍將隊，悍將終場以2比1拿勝，賽後球員擊掌慶祝。中央社記者王騰毅攝　112年3月5日
台中洲際棒球場5日舉行世界棒球經典賽A組官辦熱身賽，中午由荷蘭隊對上中職富邦悍將隊，荷蘭隊葛雷戈里斯（Didi Gregorius）（中）扛起先發第4棒中心打線。中央社記者王騰毅攝 112年3月5日
台中洲際棒球場5日舉行世界棒球經典賽A組官辦熱身賽，中午由荷蘭隊對上中職富邦悍將隊，荷蘭隊葛雷戈里斯（Didi Gregorius）（中）扛起先發第4棒中心打線。中央社記者王騰毅攝 112年3月5日
#世界棒球經典賽
#富邦悍將
#丘昌榮
延伸閱讀
WBC棒球經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？彭政閔對經典賽古巴投手印象深 「怪投多」須注意大聯盟派員整修 經典賽洲際棒球場大公開
丘昌榮
為經典賽台灣加油 林哲瑄：我們國家隊滿強的悍將熱身賽2連勝古巴 張進德、丘總分享對戰觀察
戴培峰
世界棒球經典賽30人名單公布 吳哲源等5人被割捨
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
比照日本國家隊 WBC經典賽林立獲量身訂製裝備