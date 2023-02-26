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彭政閔對經典賽古巴投手印象深 「怪投多」須注意

2023/2/26 19:02（2/26 19:51 更新）
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世界棒球經典賽古巴隊26日中午打熱身賽，台灣隊教練團也很關注，打擊教練彭政閔（圖）對馬丁尼茲（Raidel Martinez）印象深刻，也特別提醒古巴隊怪投多，很會玩節奏，是需要特別注意之處。中央社記者謝靜雯攝 112年2月26日
世界棒球經典賽古巴隊26日中午打熱身賽，台灣隊教練團也很關注，打擊教練彭政閔（圖）對馬丁尼茲（Raidel Martinez）印象深刻，也特別提醒古巴隊怪投多，很會玩節奏，是需要特別注意之處。中央社記者謝靜雯攝 112年2月26日
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（中央社記者謝靜雯新北26日電）世界棒球經典賽古巴隊今天中午打熱身賽，台灣隊教練團也很關注，打擊教練彭政閔對馬丁尼茲印象深刻；他並提醒，古巴隊怪投多，很會玩節奏，是需要特別注意之處。

世界棒球經典賽台灣隊預賽與古巴隊同組，古巴隊提前來台備戰，今天中午安排與中職富邦悍將隊打自辦熱身賽，古巴隊7局換上效力日職中日龍隊的投手馬丁尼茲（Raidel Martinez）登板，飆速157公里、無失分，調整狀況不錯。

台灣隊打擊教練彭政閔到場看古巴隊比賽，他點名對馬丁尼茲印象最深刻，馬丁尼茲也有打世界12強棒球賽，教練團在討論的時候有發現，但這次看起來穩定度更好，球的控制能力也更好。

儘管古巴隊投手群陣容不容小覷，但彭政閔也提到比賽就是要把心態準備好，這是國家隊，可以在國際賽遇到很強的對手也是難得的機會，相信大家都蓄勢待發。

面對古巴隊速球派投手多，彭政閔表示，訓練時有發球機會幫忙協助適應看快速球，古巴隊也還有一些大聯盟球員還沒有到齊，等到之後情蒐報告彙整，也會更明確一點。

彭政閔提到，古巴隊投手除了球速快，怪投也很多，「偶爾正投、偶爾側投，很會玩節奏，從我以前當選手到現在，古巴隊這樣的選手遇到很多次，可能都會有不同的速差，適應上需要特別注意」。（編輯：管中維）1120226

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