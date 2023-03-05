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經典賽大聯盟強打柏格茨超有力 戴培峰：重心破壞還是打很強

2023/3/5 16:19（3/5 16:56 更新）
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世界棒球經典賽A組預賽即將開打，5日官辦熱身賽率先在台中洲際棒球場舉行，荷蘭隊中午交手中職富邦悍將隊，荷蘭陣中柏格茨（Xander Bogaerts）扛先發第3棒。中央社記者王騰毅攝 112年3月5日
世界棒球經典賽A組預賽即將開打，5日官辦熱身賽率先在台中洲際棒球場舉行，荷蘭隊中午交手中職富邦悍將隊，荷蘭陣中柏格茨（Xander Bogaerts）扛先發第3棒。中央社記者王騰毅攝 112年3月5日
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（中央社記者楊啟芳台中5日電）世界棒球經典賽今天的官辦熱身賽，富邦悍將以2比1擊敗荷蘭隊，悍將捕手戴培峰之前曾與台灣隊集訓，他表示，荷蘭隊的大聯盟等級打者都要注意，會趁機會與台灣隊球員分享。

戴培峰今天先發蹲捕、打第8棒，第3局從對方第2任投手艾斯特尼斯塔（Jaydenn Estanista）手中敲出安打，第4局則選到保送。談到荷蘭隊的第2任投手，戴培峰表示，「那個投手真的球速滿快的，加上我不認識，沒有說特別設定，就積極揮棒，滿開心可以在這種比賽打擊稍微有點表現。」

至於蹲捕時觀察荷蘭隊打者的結果，戴培峰指出，感覺得出來前幾棒大聯盟打者是力量型打者，只要跑到稍微中間的球都打得很紮實，尤其是第3棒柏格茨（Xander Bogaerts），「揮棒很大聲，可以蹲到這種打者其實滿開心的，有一打席他重心被破壞了，但打出去的球還是很強勁，印象很深刻。」

戴培峰之前曾入選過台灣隊36人名單，雖然最後沒能入選正式名單，不過他仍有在球員群組裡。他表示，之前也在熱身賽對過古巴隊，就有跟台灣隊球員稍微講一下古巴隊球員的狀況，今天比賽完也會傳訊息跟大家分享對戰荷蘭隊的感覺。

悍將先發投手肯特此戰投4局僅被敲2支安打，送出2次三振，沒有失分。談到這場肯特的表現，戴培峰指出，「他是滿聰明的投手，很有想法，配球模式隨時都在換，也都有認真做功課。」（編輯：張雅淨）1120305

#世界棒球經典賽
#官辦熱身賽
#戴培峰
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