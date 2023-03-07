李維拉推Save 653計畫 強調學童受教育重要性

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（中央社記者黎建忠台北7日電）入選美國國家棒球名人堂的美國職業棒球大聯盟（MLB）救援王李維拉（Mariano Rivera）今天提到「教育」重要性，力推「Save 653計畫」，希望幫學童有完善教育體系。

他說，計畫著重教育，想成立教育中心，世界上很多小孩無法好好念書，教育中心就要幫這些小朋友有完善教育體系。

李維拉生涯締造652次救援成功，至今仍是MLB紀錄，建立短期內應無人能破的「李維拉障礙」。

李維拉應邀訪台為明天世界棒球經典賽（WBC）台灣隊對戰巴拿馬隊開球，上午先在位於台北市的中國信託金融園區舉辦分享會，和台灣基層教練、球員交換心得。

李維拉父親是漁夫，小時候家中經濟狀況不好，這讓李維拉在MLB站穩腳步後體會教育重要性，和太太成立李維拉基金會，後續推出「Save 653計畫」。

李維拉表示，他從6歲開始打棒球、踢足球，心中還是覺得教育最重要，再傑出的運動員都很可能為1場大傷而結束生涯，但如果有一定教育程度，可自助還能繼續養家餬口。

堅持教育理念的李維拉舉例說，他生涯唯一效力的紐約洋基隊（New York Yankees）2014年選中兒子小李維拉（Mariano Rivera Jr.），但他堅持要兒子先完成大4學業，而小李維拉也在隔年被華盛頓國民隊（Washington Nationals）選中。（編輯：李明宗）1120307