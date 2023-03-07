李維拉讚前隊友王建民懷抱夢想 可惜跑壘受傷「生涯就不一樣了」

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MLB救援王李維拉（圖）7日在分享會上提到當年在洋基的隊友王建民，盛讚他是很優秀的選手。 中央社記者黎建忠攝 112年3月7日

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（中央社記者黎建忠台北7日電）生涯擁有652次救援成功的MLB最強守護神李維拉今天在台灣舉辦個人分享會，他提到當年在洋基的隊友王建民，盛讚他是很優秀的選手，只可惜因為受傷後生涯就不一樣了。

李維拉 李維拉小檔案 李維拉 Mariano Rivera 守備位置：投手／右投右打

生日：1969年11月29日

大聯盟初登板：1995年5月23日

大聯盟生涯紀錄：

19年都在洋基，曾助洋基5度奪得世界大賽冠軍和7次美聯冠軍

652次救援成功

防禦率2.21

投出1173次三振

13次入選明星賽

19年都在洋基，曾助洋基5度奪得世界大賽冠軍和7次美聯冠軍 652次救援成功 防禦率2.21 投出1173次三振 13次入選明星賽 2019年全票425票進到名人堂 看更多 關閉 （Mariano Rivera）今天在個人分享會上，不斷強調球員懷抱夢想、勇於追夢的重要性。他話鋒一轉也提到當年在紐約洋基的隊友王建民。李維拉和王建民曾在2001到2009年是紐約洋基的隊友。

李維拉說：「王建民對於比賽和勝利有著相當程度的渴望，他一直想要成為一個很棒的球員，他有目標有夢想，最後他成就並且完成了心中原本有的夢想。」

李維拉說，棒球本來就是一個團隊運動，紐約洋基是一個很棒的團隊，王建民在小聯盟的時候，球團就注意到他，也讓王建民變成了很棒的球員，但真的很可惜，偏偏他就在那一次跑壘受傷後，生涯就變成了不一樣的狀態了。

李維拉也笑說：「上一次和王建民見面已經是2011年的事情了，之前當隊友時常聽他說台灣的美好，雖然才來台灣幾天，但感覺到這裡的人很棒，如果下次還有機會來台灣的話，希望花更多時間在年輕球員身上。」（編輯：李亨山）1120307

王建民（圖）2001至2009年與李維拉共同在紐約洋基隊效力。（美聯社）