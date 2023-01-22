MLB名人堂傳奇球星李維拉3月訪台 為棒球經典賽開幕戰開球

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

世界棒球經典賽A組預賽3月8日起在台中登場，美國前洋基隊傳奇守護神李維拉將擔任開幕戰開球嘉賓。圖為2013年李維拉最後一次在洋基主場出賽。（美聯社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王寶兒台北22日電）世界棒球經典賽（WBC）A組預賽3月8日起在台中洲際棒球場登場。台灣運彩總經理林博泰今天宣布，名人堂球星、美國前洋基隊傳奇守護神李維拉（Mariano Rivera）將擔任中華隊首場賽事開球嘉賓。

世界棒球經典賽（WBC）A組預賽主辦方為悍創行銷。林博泰今天現身悍創行銷影片並表示，2023WBC經典賽開幕戰中華隊首場賽事，開球嘉賓將是美國職棒前洋基隊傳奇守護神 李維拉 李維拉小檔案 李維拉 Mariano Rivera 守備位置：投手／右投右打

生日：1969年11月29日

大聯盟初登板：1995年5月23日

大聯盟生涯紀錄：

19年都在洋基，曾助洋基5度奪得世界大賽冠軍和7次美聯冠軍

652次救援成功

防禦率2.21

投出1173次三振

13次入選明星賽

19年都在洋基，曾助洋基5度奪得世界大賽冠軍和7次美聯冠軍 652次救援成功 防禦率2.21 投出1173次三振 13次入選明星賽 2019年全票425票進到名人堂 看更多 關閉 。

悍創行銷今天透過新聞稿表示，李維拉將於A組預賽開幕戰（中華隊對巴拿馬）開球。李維拉來訪是帶給全台灣球迷的新年禮物，台中市長盧秀燕也邀請全台球迷一同關注世界棒球經典賽。

李維拉於巴拿馬出生，擁有「救援之神」稱號，他在大聯盟生涯拿下史上最多救援次數652次，是當年紐約洋基隊陣中的王牌守護神，2019年破紀錄成為史上第一位100%得票率全票入選美國棒球名人堂的球員，也是美國職業棒球大聯盟在傳奇42號傑基羅賓遜（Jackie Robinson）球衣退休之後最後一名穿上這件背號的選手。

李維拉將於經典賽期間抵達台灣，除在3月8日為世界棒球經典賽開幕戰開球，途中將會有台灣運彩公益棒球教室與講座等系列活動，同時在3月8日經典賽開幕戰現場，也將舉辦唯一場次簽名會，讓球迷有機會與他零距離互動。

悍創行銷今天公布李維拉將訪台消息後，也引起網友熱烈討論、留言，有人表示，「太神啦！真的是李維拉！」、「敲碗簽名會 拜託」等。悍創行銷表示，李維拉在台相關行程將同步更新於官方臉書專頁及IG粉絲頁面。（編輯：卞金峰）1120122