更多編輯台推薦新聞：
韋伯太空望遠鏡公布木星絢麗影像 朦朧光環、南北極光清晰可見
科技

韋伯太空望遠鏡公布木星絢麗影像 朦朧光環、南北極光清晰可見

美國德州大旱 乾涸河床露出1.13億年前恐龍足跡
國際

美國德州大旱 乾涸河床露出1.13億年前恐龍足跡

淡水河垃圾逆流而上 擱淺熱點新莊三重
生活

淡水河垃圾逆流而上 擱淺熱點新莊三重

彭政閔人氣滿點 紐約大都會台灣日售票創紀錄
運動

彭政閔人氣滿點 紐約大都會台灣日售票創紀錄

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

經典賽台灣隊歷年來最佳第4棒 葉君璋點名陳金鋒

2022/8/24 19:40（8/24 19:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
談到2023年世界棒球經典賽台灣隊第4棒人選，中職味全龍隊總教練葉君璋（圖）24日表示，美國職棒聯盟坦帕灣光芒隊好手張育成、日職北海道日本火腿鬥士隊野手王柏融、味全龍隊捕手吉力吉撈．鞏冠等都是不錯人選，但他相信經典賽總教練林岳平心中會有自己想要的第4棒型態。中央社記者黃巧雯攝 111年8月24日
談到2023年世界棒球經典賽台灣隊第4棒人選，中職味全龍隊總教練葉君璋（圖）24日表示，美國職棒聯盟坦帕灣光芒隊好手張育成、日職北海道日本火腿鬥士隊野手王柏融、味全龍隊捕手吉力吉撈．鞏冠等都是不錯人選，但他相信經典賽總教練林岳平心中會有自己想要的第4棒型態。中央社記者黃巧雯攝 111年8月24日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯新北24日電）世界棒球經典賽明年3月登場，中職味全龍總教練葉君璋今天分享對台灣隊第4棒和捕手的看法，歷年來令他印象最深刻第4棒就屬陳金鋒，他說，看陳金鋒上場打擊，就覺得有希望。

中職22日召開領隊會議討論明年3月經典賽總教練人選，6隊決議將推薦統一獅隊總教練林岳平出任，後續將待選訓會議確認通過。

談到明年經典賽台灣隊第4棒人選，葉君璋今天賽前接受媒體訪問時表示，美國職棒聯盟坦帕灣光芒隊台灣好手張育成、日職北海道日本火腿鬥士隊的台灣野手王柏融、味全龍捕手吉力吉撈．鞏冠等人都是不錯的人選，但他相信總教練林岳平心目中會有自己想要的第4棒的型態。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

葉君璋選手時期曾征戰多場國際賽，也曾擔任教練團成員，談到最令他印象深刻的第4棒，葉君璋表示，就屬陳金鋒，身為隊友看到陳金鋒上場打擊時，就會覺得有希望。

至於經典賽捕手人選，葉君璋推測，可能會由2至3名捕手分攤比賽，而人選可能視投捕搭檔而定，如果旅外投手較多，可能就會找味全龍捕手吉力吉撈．鞏冠，若富邦悍將入選的投手較多，就有可能挑悍將捕手戴培峰。（編輯：陳仁華）1110824

葉君璋
葉君璋看到國家未來捕手希望 林辰勳進步添自信 「羅力幫我拿過總冠軍」 葉君璋提找洋將新方向
陳金鋒
高國輝微調打擊姿勢 陳金鋒提醒耐心選球 胡冠俞加強傳球穩定度升一軍 陳金鋒有提醒
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族