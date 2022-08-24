經典賽台灣隊歷年來最佳第4棒 葉君璋點名陳金鋒

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

談到2023年世界棒球經典賽台灣隊第4棒人選，中職味全龍隊總教練葉君璋（圖）24日表示，美國職棒聯盟坦帕灣光芒隊好手張育成、日職北海道日本火腿鬥士隊野手王柏融、味全龍隊捕手吉力吉撈．鞏冠等都是不錯人選，但他相信經典賽總教練林岳平心中會有自己想要的第4棒型態。中央社記者黃巧雯攝 111年8月24日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯新北24日電）世界棒球經典賽明年3月登場，中職味全龍總教練葉君璋今天分享對台灣隊第4棒和捕手的看法，歷年來令他印象最深刻第4棒就屬陳金鋒，他說，看陳金鋒上場打擊，就覺得有希望。

中職22日召開領隊會議討論明年3月經典賽總教練人選，6隊決議將推薦統一獅隊總教練林岳平出任，後續將待選訓會議確認通過。

談到明年經典賽台灣隊第4棒人選，葉君璋今天賽前接受媒體訪問時表示，美國職棒聯盟坦帕灣光芒隊台灣好手張育成、日職北海道日本火腿鬥士隊的台灣野手王柏融、味全龍捕手吉力吉撈．鞏冠等人都是不錯的人選，但他相信總教練林岳平心目中會有自己想要的第4棒的型態。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

葉君璋選手時期曾征戰多場國際賽，也曾擔任教練團成員，談到最令他印象深刻的第4棒，葉君璋表示，就屬陳金鋒，身為隊友看到陳金鋒上場打擊時，就會覺得有希望。

至於經典賽捕手人選，葉君璋推測，可能會由2至3名捕手分攤比賽，而人選可能視投捕搭檔而定，如果旅外投手較多，可能就會找味全龍捕手吉力吉撈．鞏冠，若富邦悍將入選的投手較多，就有可能挑悍將捕手戴培峰。（編輯：陳仁華）1110824