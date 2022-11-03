經典賽票價內野最高3200元外野1000元 悍創：成本考量

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世界棒球經典賽明年3月將在台灣展開A組預賽。圖為2017世界棒球經典賽，台灣隊賽後在場中向球迷致意。（中央社檔案照片）

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（中央社記者黃巧雯台北3日電）世界棒球經典賽明年3月將在台灣展開A組預賽，台灣隊出賽場次內野票價最高3200元，悍創運動行銷今天說，經典賽屬最頂級賽事，無論是場地整修或外隊來台食宿，成本相當高。

第5屆世界棒球經典賽（WBC）原訂2021年舉行，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響而延至2023年，而台灣繼2013年後，再度被列入比賽場地之一，將於2023年3月8日至12日在台中洲際棒球場進行A組預賽。

台灣賽事承辦單位中華民國棒球協會與悍創運動行銷今天在台中市政府共同舉辦賽事啟動記者會，同時揭曉經典賽台中A組預賽售票時程與票價，台灣隊出賽場次內野熱區票價最高新台幣3200元，外野票價1000元，非台灣隊場次內野500元，外野300元，台灣隊出賽場次平均票價為2200元。

經典賽台灣隊套票11月21日將在拓元售票系統開賣，12月2日開放購買台灣隊正式賽單場門票，而中信卡友可在11月16日、29日優先購買套票和單場賽事門票。

不過，對比2013年經典賽在台中的票價，台灣隊當時出賽場次內野票最高2000元，外野票500元，這次票價高出不少，引發球迷討論。

棒協稍早曾在臉書發布聲明強調，這次賽事由悍創公司取得承辦權利，「悍創公司再委託本會協助辦理比賽賽務相關事宜，並無參與票價制定與販售事宜，若有相關票務、票價疑問，可洽詢悍創公司」，但後來又刪除聲明，棒協表示，目前暫不回應。

悍創表示，票價主要因應成本考量，經典賽屬於最頂級的國際賽事，預估成本約500多萬美元（約新台幣1億6000多萬元），除了權利金、球場整修外，外國球隊來台參賽，無論是交通、住宿、餐飲都是比照大聯盟等級。

悍創指出，儘管其他組預賽同樣都是5隊參賽，但以日本賽區為例，座位數遠多於台中洲際棒球場滿場2萬個座位，在票價收入沒有比其他賽區多的情況下，加上場地規格有待升級，因此在台灣舉辦賽事所付出的成本高於各國。

台灣隊這次與荷蘭、古巴、義大利及巴拿馬同在A組，台灣隊將在明年3月8日首戰迎戰巴拿馬，3月10日出戰義大利，3月11日對決荷蘭，3月12日與古巴交手，A組前2名隊伍將可前進日本東京巨蛋，參加8強複賽。（編輯：張雅淨）1111103