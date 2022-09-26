林岳平約「一起擔」世界棒球經典賽 張建銘首任國家隊教練

張建銘（圖）首度以教練身分參與世界棒球經典賽，他笑說與總教練林岳平從業餘時期就認識，交情很好，林岳平開口邀約他「一起擔」，他也知道這是艱鉅的任務。中央社記者謝靜雯攝 111年9月26日

（中央社記者謝靜雯台北26日電）國際賽經驗豐富的「火哥」張建銘首度以教練身分參與世界棒球經典賽，他笑說與總教練林岳平是「孽緣」，林岳平約他「一起擔」，「任務艱難，但他需要我，我願意盡我的可能」。

味全龍隊教練張建銘球員時期國際賽經驗豐富，也都能有好的表現，被戲稱為「國際賽開外掛」。張建銘將擔任2023年世界棒球經典賽外野守備兼跑壘教練，也是首度以教練身分入選。

張建銘表示，以前是選手，現在是教練，但想法還是一樣，此批教練團剛好都是年齡相近同期的球員，和林岳平從業餘時期就認識，交情很好，林岳平開口邀約他「一起擔」，他也知道是艱鉅的任務。

回憶過去打國家隊的時光，張建銘表示很不真實，剛好都有機會可以打出不錯的成績，但他也希望給球員們正確的心態，「從以前我當球員就知道國家隊不好待，所以我沒有給自己很大的壓力。」

張建銘解釋，國家隊、短期國際賽打不好是正常，有時候大家也很不看好，國際賽都會想要有好表現，但最重要的是保持平常心，就會有機會，把平常練習的東西，在比賽中發揮7成就夠了，以打擊為例，10次機會只要成功3次就很強，更何況有時候國際賽甚至打不到7次。

被問起有沒有看好的外野手，張建銘表示，每個都滿看好的，只要是在名單上都是大家精心挑選的選手，有能力的都看好，最重要的是可以幫助球隊打出好成績。（編輯：張雅淨）1110926