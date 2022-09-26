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經典賽50人大名單需觀察 已詢問林子偉、王柏融

2022/9/26 14:04
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（中央社記者謝靜雯台北26日電）世界棒球經典賽（WBC）台灣隊總教練林岳平今天表示，具旅外資歷球員林子偉有意參賽，也有詢問旅日球員王柏融意願，但50人大名單還需觀察討論，不會這麼快公布。

WBC2023年登場，上午在中華職業棒球大聯盟召開的選訓會議決定教練團成員；林岳平會後受訪表示，旅外球員部分，已直接聯繫具旅美資歷的林子偉，林子偉在獨立聯盟賽事結束後的10月到2023年2月間，經紀公司有為林子偉安排後續賽事準備，但林子偉明確表達有意效力國家隊。

他說，林子偉是目前唯一直接聯繫上的球員，其他旅外球員包括旅日北海道日本火腿鬥士隊野手王柏融也有透過管道詢問。

至於其他具旅外資歷球員如投手陳偉殷等，林岳平表示，只要能對國家隊有貢獻都會納入考量，不放棄任何邀請機會。

教練團會議下午舉行，預計WBC大名單會選50人左右，但林岳平說，大名單不會這麼快決定，球員都還在球季中，須持續觀察，旅外球員也需徵詢意願。

WBC選訓委員召集人、中職秘書長楊清瓏表示，大名單預計50人左右，集訓名單36人，集訓預計2023年1月30日報到，2月安排移地訓練，以賽代訓，正式賽開打前至少3場自辦熱身賽、2場官辦熱身賽。（編輯：李明宗）1110926

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