經典賽向大聯盟台裔球員招手 中職已聯繫

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（中央社記者黃巧雯台北22日電）美國職棒大聯盟的台美混血好手卡洛爾、費柴德明年世界棒球經典賽能否披上台灣隊戰袍，備受關注，中職今天表示，除了已聯繫球團外，也與經紀公司展開洽談。

台美混血棒球好手卡洛爾（Corbin Carroll）2019年選秀會首輪被亞利桑那響尾蛇隊選中，而費柴德（Stuart Fairchild）則是在2017年選秀會第2輪被辛辛那提紅人隊挑走。

世界棒球經典賽（WBC）會內賽明年3月登場，外界關切徵召台裔外野手卡洛爾、費柴德的可能性。中職秘書長楊清瓏表示，近期聯盟與台灣隊總教練林岳平有就球隊籌組事務進行討論，林岳平考量到台灣隊打擊戰力的需求，若卡洛爾加入，將可對團隊帶來正向助益。

聯盟指出，上週已聯繫響尾蛇球團，並與卡洛爾所屬的 CAA經紀公司代表進行過初步洽談與邀請，經紀公司表示，近期會確認選手的想法與意願後回覆給聯盟。

除了卡洛爾之外，楊清瓏透露，另一名台裔選手費柴德也在總教練林岳平的考量範圍之內，聯盟經聯繫紅人球團後，也與所屬經紀人展開洽談與邀請，近期將確認選手本人的參賽意願。

卡洛爾今年升上大聯盟之後，表現出色，目前出賽20場，打擊率2成92，有3發全壘打與13分打點；費柴德則出賽31場，打擊率2成7，有5發全壘打與6分打點。（編輯：吳協昌）1110922