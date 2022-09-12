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經典賽選訓委員一致同意 林岳平任台灣隊總教練

2022/9/12 13:47（9/12 13:51 更新）
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統一7-ELEVEn獅隊總教練林岳平。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝靜雯台北12日電）中華職業棒球大聯盟與中華民國棒球協會今天召開世界棒球經典賽（WBC）選訓會議，11名選訓委員一致同意由統一7-ELEVEn獅隊總教練林岳平擔任2023年WBC台灣隊總教練。

中職秘書長楊清瓏表示，目前有將訊息提供給林岳平，會找適當時間交換意見，開始審議教練團籌組和WBC台灣隊球員大名單。目前大名單沒設定要選多少球員，等與林岳平開會後較明朗。

至於WBC情蒐已於1日展開，中職國際組持續關注旅外球員近況，無論旅外球員或目前在美國職棒的優秀台裔球員，資料持續彙整及關注。

中職8月22日開領隊會議，6隊共同推舉林岳平任WBC台灣隊總教練，而上午11時在中職召開選訓會議，楊清瓏表示，與會人士包括選訓委員、中職和棒協代表，教育部體育署請他代轉達，希望選訓會議順利圓滿。

WBC選訓委員共11人，楊清瓏為召集人，中職6隊各推派1名代表，棒協派4人任選訓委員。（編輯：李明宗）1110912

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