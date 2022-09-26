經典賽教練團年輕豪華 林岳平盼呈現國家隊精神

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世界棒球經典賽26日公布教練團成員，出任總教練的林岳平（中）期許過去在國家隊一同奮戰的戰友共組教練團，大家可以拿出過往的經驗，呈現出國家隊團隊的精神。中央社記者謝靜雯攝 111年9月26日

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（中央社記者謝靜雯台北26日電）世界棒球經典賽今天公布教練團成員，總教練林岳平領軍，高志綱、彭政閔、王建民等人入教練團，成員豪華且年輕。林岳平期許過去國家隊奮戰的戰友共組教練團經驗、呈現更好的國家隊精神。

將於2023年舉行的世界棒球經典賽，台灣隊總教練先前就確定是統一獅隊總教練林岳平，今天召開選訓會議，由召集人楊清瓏、副召集人龔榮堂，加上選訓委員呂明賜、林明憲、林振賢、郭建霖、郭勝安、葉志仙、許順益、劉育辰、劉榮華，決定教練團完整名單。

打擊教練曾豪駒、彭政閔，以及牛棚教練王建民都是2019年世界12強棒球賽教練團成員，另有國家隊資歷豐富的高志綱任首席兼捕手教練，張建銘是外野守備兼跑壘教練，陳江和是內野守備教練，劉品辰是體能教練，許銘傑任投手教練。

會後林岳平受訪表示，教練團的考量，針對每個職務找出最適合的人選，打擊教練曾豪駒會負責前線作戰提供第一時間的訊息，彭政閔負責後場球員調整，情蒐訊息輔助球員備戰。

此次教練團中沒有富邦悍將隊教練，林岳平解釋，悍將有很多優秀的教練，但在教練團職務和整體性考量後做出抉擇。

此批教練團成員豪華而且年輕，林岳平40歲，年紀最長的許銘傑45歲，平均年紀約42歲，但具有豐富國家隊資歷和戰功。林岳平表示，選教練團考慮的方向，這些成員都是早年國家隊中一同奮戰的戰友，大家後來到各隊有教練職務，此次組成這個教練團，也是希望大家可以拿出過往的經驗，呈現出國家隊團隊的精神。（編輯：張雅淨）1110926