更多編輯台推薦新聞：
特派專欄／拜登4度談協防台灣 戰略模糊漸清晰警告北京勿輕舉妄動
政治

特派專欄／拜登4度談協防台灣 戰略模糊漸清晰警告北京勿輕舉妄動

統一發票111年7-8月千萬獎號碼：05701942
生活

統一發票111年7-8月千萬獎號碼：05701942

世界體操挑戰賽 唐嘉鴻突破心魔奪下地板銀牌
運動

世界體操挑戰賽 唐嘉鴻突破心魔奪下地板銀牌

中情局內部博物館揭秘 一窺冷戰情蒐工具、蓋達首腦住處模型
國際

中情局內部博物館揭秘 一窺冷戰情蒐工具、蓋達首腦住處模型

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
直播／本土2萬8513例 增56死、122例中重症
首頁 / 運動
世界棒球經典賽
新聞專題
世界棒球經典賽2/10
首頁 / 運動

經典賽教練團年輕豪華 林岳平盼呈現國家隊精神

2022/9/26 13:56（9/26 14:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
世界棒球經典賽26日公布教練團成員，出任總教練的林岳平（中）期許過去在國家隊一同奮戰的戰友共組教練團，大家可以拿出過往的經驗，呈現出國家隊團隊的精神。中央社記者謝靜雯攝 111年9月26日
世界棒球經典賽26日公布教練團成員，出任總教練的林岳平（中）期許過去在國家隊一同奮戰的戰友共組教練團，大家可以拿出過往的經驗，呈現出國家隊團隊的精神。中央社記者謝靜雯攝 111年9月26日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北26日電）世界棒球經典賽今天公布教練團成員，總教練林岳平領軍，高志綱、彭政閔、王建民等人入教練團，成員豪華且年輕。林岳平期許過去國家隊奮戰的戰友共組教練團經驗、呈現更好的國家隊精神。

將於2023年舉行的世界棒球經典賽，台灣隊總教練先前就確定是統一獅隊總教練林岳平，今天召開選訓會議，由召集人楊清瓏、副召集人龔榮堂，加上選訓委員呂明賜、林明憲、林振賢、郭建霖、郭勝安、葉志仙、許順益、劉育辰、劉榮華，決定教練團完整名單。

打擊教練曾豪駒、彭政閔，以及牛棚教練王建民都是2019年世界12強棒球賽教練團成員，另有國家隊資歷豐富的高志綱任首席兼捕手教練，張建銘是外野守備兼跑壘教練，陳江和是內野守備教練，劉品辰是體能教練，許銘傑任投手教練。

會後林岳平受訪表示，教練團的考量，針對每個職務找出最適合的人選，打擊教練曾豪駒會負責前線作戰提供第一時間的訊息，彭政閔負責後場球員調整，情蒐訊息輔助球員備戰。

此次教練團中沒有富邦悍將隊教練，林岳平解釋，悍將有很多優秀的教練，但在教練團職務和整體性考量後做出抉擇。

此批教練團成員豪華而且年輕，林岳平40歲，年紀最長的許銘傑45歲，平均年紀約42歲，但具有豐富國家隊資歷和戰功。林岳平表示，選教練團考慮的方向，這些成員都是早年國家隊中一同奮戰的戰友，大家後來到各隊有教練職務，此次組成這個教練團，也是希望大家可以拿出過往的經驗，呈現出國家隊團隊的精神。（編輯：張雅淨）1110926

延伸閱讀
世界棒球經典賽 彭政閔王建民曾豪駒入教練團
林岳平
經典賽50人大名單需觀察 已詢問林子偉、王柏融龍、獅隊拚年度勝率第3 林岳平：變化仍大
彭政閔
路易士很榮幸兄弟23號給彭政閔 點中職球風不同蔡總統為紐約大都會台灣日錄影致詞 感謝美國捐疫苗[影]
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
世界棒球經典賽 彭政閔王建民曾豪駒入教練團