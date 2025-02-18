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中職擬縮短投球計時 本季假日開打時間球團自訂

2025/2/18 17:35
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（中央社記者楊啟芳台北18日電）中華職棒今天在聯盟進行總教練會議，主要討論縮短投球計時規定方案，會先在今年官辦熱身賽試行縮短到壘上有人23秒、壘上無人18秒；另外本季假日開打時間各球團可自行決定。

中華職棒今天召開總教練會議，中職賽務部表示，大部分規定都是維持去年球季，不過由於樂天桃猿隊首席教練曾豪駒、統一獅隊總教練林岳平是世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊的總教練、投手教練，2人提議中職投球計時秒數可再縮短。

去年中職的計時規定為壘上有人25秒、壘上無人20秒，不過WBC規定為壘上有人18秒、壘上無人15秒。賽務部主任陳宋卿表示，「他們（曾豪駒、林岳平）很快就反應過來，現在WBC規定比中職還要短很多，可以趨近與國際之間的差距。」中職新版本的計時規定為壘上有人23秒、壘上無人18秒，與韓職一樣。

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不過也有總教練反應春訓已經開始進行，擔心今年球季是否能執行，因此中職會先在3月12日開打的官辦熱身賽試行，之後再開會討論是否採用新版本秒數，也有可能到明年球季再正式上路，不過聯盟的整體方向就是朝著慢慢縮短為目標。

此外，以往中職在週六、週日及國定假日都是下午2時05分或5時05分開打，不過今年球季做出較大變革，開放給各球團在週六、週日2天及國定假日自訂開賽時間，範圍在下午2時05分、3時05分、4時05分、5時05分。（編輯：李亨山）1140218

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