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世界棒球經典賽 彭政閔王建民曾豪駒入教練團

2022/9/26 13:17（9/26 14:21 更新）
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中信兄弟隊副領隊彭政閔（左）將任世界棒球經典賽台灣隊打擊教練，兄弟二軍投手教練王建民（右）也加入教練團。（中央社檔案照片）
中信兄弟隊副領隊彭政閔（左）將任世界棒球經典賽台灣隊打擊教練，兄弟二軍投手教練王建民（右）也加入教練團。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝靜雯台北26日電）世界棒球經典賽（WBC）選訓會議今天在中華職業棒球大聯盟召開，公布台灣隊8名教練團成員，包括中信兄弟隊副領隊彭政閔任打擊教練及兄弟二軍投手教練王建民任牛棚教練。

其他教練團成員包括樂天桃猿隊投手教練許銘傑任投手教練、統一7-ELEVEn獅隊首席教練高志綱任首席兼捕手教練、桃猿總教練曾豪駒任打擊教練、兄弟教練陳江和任內野守備教練、味全龍隊教練張建銘為外野守備兼跑壘教練及桃猿教練劉品辰任體能教練。

WBC台灣隊總教練先前已確定由獅隊總教練林岳平出任，上午選訓會議決議通過教練團成員8人。

第5屆世界棒球經典賽將於2023年3月8日至21日舉行，其中台灣隊所屬的A組預賽將在台中洲際棒球場開打。（編輯：李明宗）1110926

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