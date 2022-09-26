經典賽旅外邀約 林岳平：有討論陳偉殷、陽岱鋼

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（中央社記者謝靜雯台北26日電）世界棒球經典賽今天下午召開教練團會議，總教練林岳平表示，旅外部分希望邀請有經驗、近年表現優異的球員，包括具美職大聯盟資歷的投手陳偉殷、具日職資歷的野手陽岱鋼都會了解近況。

世界棒球經典賽今天上午召開選訓會議決定教練團，下午接著開教練團會議，討論組訓計畫、旅外球員邀請的方向和標準，同時也跟各教練討論職務分配，除了剛從美國返台的中信兄弟副領隊彭政閔尚在隔離中，其餘教練團成員都有出席。

林岳平表示，旅外球員邀請的標準，主要針對比較有經驗，或者近幾年表現優異的球員，目前旅外球員幾乎都有討論到，等確定參賽意願後，教練團會再討論需要哪些戰力。

林岳平今天結束選訓會議後透露已經和野手林子偉電話聯繫，林子偉也有意願參賽，旅日火腿隊野手王柏融也有透過管道聯繫。

下午教練團會議後，林岳平也提到，經驗豐富的投手陳偉殷、野手陽岱鋼，都有在討論中，但對於兩人的近況不太清楚，會透過聯盟進一步了解，「所有不在聯盟裡的旅外選手，都有可能加入國家隊，會全盤了解近況，邀請、徵詢他們的意願。」

除了中職、旅外球員外，林岳平表示，U23世界盃棒球賽將於10月13日在台灣開打，也會派人情蒐社會、大學隊可用之兵。（編輯：張雅淨）1110926