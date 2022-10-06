U23世界盃棒球台灣24人名單 莊陳仲敖、王彥程、陳聖平入列

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（中央社記者黃巧雯台北6日電）U23世界盃棒球賽台灣隊24人名單今天出爐，除了莊陳仲敖、王彥程、陳聖平3名旅外好手外，還有11名中職選手也入選，台灣隊10月13日開幕戰將在天母棒球場迎戰哥倫比亞。

中華民國棒球協會9月21日公布U23世界盃第2階段台灣培訓隊28人名單，後續持續新增好手加入培訓隊，今天揭曉24人名單，由總教練謝承勳領軍。

投手共選11人，包括莊陳仲敖（奧克蘭運動家）、王彥程（樂天金鷲）、莊昕諺（樂天桃猿）、徐基麟 （中信兄弟）、陳宇宏（台鋼雄鷹）、賴延峰（合作金庫）、郭定泓（台灣電力）、巴青少（台灣電力）、游騰堯（台東大學）、李晨薰（國立體大）、林振瑋（文化大學）。

台灣隊這次帶2名捕手，分別為張聖豪（中信兄弟）、張翔（統一獅）。

內野手部分，除了具旅美資歷的陳聖平（亞利桑那響尾蛇）外，還有楊竣翔（統一獅）、李亦崴（合作金庫）、紀慶然（台鋼雄鷹）、王騰玉（台東大學）、謝彤恩（新北禾聯）、林岳谷（富邦悍將）。

外野手共4人，除了顏國晉（台灣電力）外，其他3人都是中職選手，分別為羅暐捷（統一獅）、曾頌恩（中信兄弟）、曾宸佐（台鋼雄鷹）。

今年U23世界盃棒球賽12隊參賽，分成2組，取分組前3名晉級複賽（超級循環賽），地主台灣隊與哥倫比亞、德國、日本、南非、委內瑞拉同在A組，開幕戰10月13日將在天母棒球場登場，由台灣隊與哥倫比亞交手。（編輯：張雅淨）1111006

圖為旅日投手王彥程。（中央社檔案照片）