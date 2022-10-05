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U23世界盃台灣隊預賽門票開賣 內野票600元

2022/10/5 15:33（10/5 16:42 更新）
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U23世界盃棒球賽10月13日將登場，開幕戰由地主台灣隊在天母棒球場迎戰哥倫比亞。圖為天母棒球場內部。（中央社檔案照片）
U23世界盃棒球賽10月13日將登場，開幕戰由地主台灣隊在天母棒球場迎戰哥倫比亞。圖為天母棒球場內部。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃巧雯台北5日電）U23世界盃棒球賽10月13日將登場，開幕戰由地主台灣隊在天母棒球場迎戰哥倫比亞，中華民國棒球協會今天宣布，台灣隊門票下午開放售票，內野票600元，而外隊比賽免費開放進場。

距離U23世界盃棒球賽開打剩8天，今年共12隊參賽，地主台灣隊與哥倫比亞、德國、日本、南非、委內瑞拉同在A組，B組有澳洲、古巴、韓國、墨西哥、荷蘭和波多黎各，取分組前3名晉級複賽（超級循環賽）。

中華民國棒球協會今天公布台灣隊預賽門票售票資訊，下午3時在拓元售票系統開賣（購票連結點這裡），其中內野全票新台幣600元，身障票300元，而外野部分，全票300元，身障票150元，而外隊比賽則免費開放球迷進場加油；至於複賽門票將於對戰組合出爐後開放售票。

地主台灣隊上屆賽事名列第6，這次由總教練謝承勳領軍，預賽首戰10月13日將在天母棒球場與哥倫比亞交手，台灣隊14日休兵1天，15日至18日移師台中洲際棒球場，依序與德國、日本、南非、衛冕軍委內瑞拉交手。

預賽告一段落後，10月19日為各隊休兵日，複賽預計10月20日開打，冠軍戰將於23日登場。（編輯：張芷瑄）1111005

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